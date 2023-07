El Gobierno no prevé cambios sustanciales en la oferta salarial que ya habló con los gremios docentes

Después de no llegar a un acuerdo con los sindicatos UDAP. UDA y AMET en una extensa reunión de paritarias este lunes, el Gobierno quedó en responderles en 48 horas por escrito, y si bien los sindicatos están con expectativas de que llegue una oferta superadora, la funcionaria dejó entrever, en entrevistas con Radio Sarmiento y Estación Claridad, que no habrá nueva propuesta. Es decir, que se pondrá en el papel prácticamente lo mismo que se charló en el encuentro del lunes.

"Nosotros vamos a elaborar la mejora con la explicación pertinente, posiblemente pueda tener modificaciones pero siempre con la base de que el porcentaje general ya fue acordado en marzo. Sí lo que se está analizando y probablemente sea de esa manera es que el tramo del 10% de septiembre sea traído a agosto", expresó López.

La ministra dijo que en la reunión con los gremios de este lunes "hubo dos propuestas para garantizar un salario neto a los docentes que recién se inician y no fueron aceptadas. En función de eso y de lo solicitado por ellos nos hemos comprometido en estas 48 horas a responder por escrito y así haremos. En el día de hoy trabajaremos y también explicaremos con cuadros la evolución que ha tenido el salario en general, de toda la administración pública, en especial de los de los docentes, con un acuerdo que se celebró en el mes de marzo con que se determinaron porcentaje, pero siempre con una cláusula actualización donde los salarios siempre van a estar 5% por encima de la inflación".

"En marzo logramos un acuerdo que es uno de los más importantes del país en cuanto a porcentajes , una recuperación que iniciamos desde el año pasado en distintos ítems que también fue histórico para el sector. Seguramente siempre falta pero hemos trabajado mucho en todo lo que ha sido el salario de toda la administración por eso nos sorprendió el rechazo a la propuesta de ayer", se lamentó la funcionaria.

Argumentó López que hay que ser responsables con los fondos. Recordó que "el porcentaje y el acuerdo fue general del 71,1%. Hemos reiterado muchas veces el compromiso que hemos mantenido en esta gestión en cuanto a la responsabilidad en la administración de los recursos y de mantener el equilibrio fiscal. Hoy también y más que nunca, toda vez que estamos a pocos meses de un cambio de gobierno, donde debemos ser responsables".

Agregó la ministra que "fácilmente podríamos determinar incrementos que comprometan ejercicios futuros. Esa no es la decisión, muy por el contrario y los acuerdos se definieron en el mes de marzo de carácter general. Hoy estábamos en una instancia de revisión donde lo que habíamos definido era que ayer solo nos poníamos de acuerdo en esta divergencia de interpretación respecto al salario mínimo garantizado. Lejos de eso, y frente a dos propuestas y dos rechazos, seguramente se hará una transcripción de las propuestas de ayer", adelantó.

Y remarcó: "No creo que haya una variante porque lo que nosotros hemos determinado respecto del costo que esto significa, nosotros estamos siendo muy cuidadosos respecto del recurso que sabemos que es limitado".

Analizó que "no vamos a cambiar los porcentajes. Cualquier punto de incremento significa 120 millones de pesos y así sucesivamente se multiplica por los meses que queda del año".

La ministra no descartó una nueva reunión presencial pero recordó que la prioridad es dar la respuesta por escrito que se comprometieron a extender en las 48 horas siguientes desde la última paritaria.

Consultada sobre posibles medidas de fuerza como el paro docente, López opinó: "Espero que sigamos ambos en el ámbito de la responsabilidad".

UDAP, con plenario el jueves

El plenario de UDAP ya fue convocado para este jueves en el camping de Marquesado, desde las 9, para analizar lo que les llegue por escrito desde Gobierno.

La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, se mostró expectante con que se mejore lo escuchado este lunes. "Estamos abiertos al diálogo si quieren reunirse", expresó en diálogo con Radio Sarmiento.

La gremialista afirmó que en la jornada de este lunes, se encontraron con la respuesta de Nación sobre el piso salarial que se había pedido desde el Gobierno de San Juan. Pero se quejó de que "no estaba correcta la respuesta. Porque preguntamos si es lo mismo sueldo mínimo docente garantizado que el sueldo inicial docente y ellos respondieron solo que este último es de 165.000 pesos. Acá se dijo que íbamos a estar por encima un 30%, es decir, 214.000 pesos".

Agregó que "entonces la discusión no se basó en eso, nos dieron 214.000 en el G33 que se colocó para que el docente que recién se inicia llegue al mínimo, pero solo lo cobran los que recién se iniciam para llegar a 180.000. Es decir que no es para toda la docencia, sino solo para el que no llega a 214.000. Nosotros pedimos que desaparezca el G33 que es no remunerativo no incide en la antigüedad ni en el aguinaldo. Nosotros queremos que lleven una parte al básico así repercute en los ítems, pero dijeron que no".

Quiroga reconoció que en la anterior reunión se dio al básico una parte. Aumentaron el A56 a 30.000 y el E 66 pasó a pago en tramos hasta 24.000 pesos. Y que si bien pidieron que el tramo pactado en marzo se adelante de septiembre a julio, les dijeron que no, que podría ser adelantado para agosto. En UDAP entienden que lo que hay firme, entonces, es el 10% de aumento -entre A56 y E66-, más el adelanto del tramo a agosto.