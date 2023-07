Reanudaron la paritaria docente y la meta oficial es llegar a un acuerdo rápido

Este lunes pasadas las 10 se retomó la paritaria docente de San Juan entre el Gobierno Provincial y los gremios del sector. La ministra de Hacienda, Marisa López ,dijo al llegar que la intención oficial es llegar a un acuerdo hoy mismo con los sindicatos. Esto es porque se está en medio de una transición entre el gobierno saliente y entrante y oficialmente quieren que se den las definiciones lo antes posible. Además, está pendiente una charla con los demás gremios que no son del magisterio, para poder trasladar la nueva mejora a toda la administración pública provincial.

"Esperemos que sea el principio de las definiciones dijo el titular de UDA, Lucio Vázquez, al llegar a la paritaria .

Agregó que "estamos ansiosos por ver si el gobierno de la provincia recibió la comunicación de Nación para definir de esa manera el piso salarial docente nacional garantizado, y en función de eso la provincia trabajar sobre el 30%".

Este no es un dato menor porque a diferencia de otras provincias San Juan fijó que siempre el sueldo salarial básico de los maestros a nivel local estará a 30% por encima del mínimo que fije Nación. El problema fue que en las primeras encuentros los gremios expresaron un número distinto al que manejaba la ministra de Hacienda. Por ende, pidieron información al Ministerio de Educación de la Nación para poder corroborar este mínimo y empezar la negociación desde esa referencia. En eso se avanzará este lunes.

Por su parte, Patricia Quiroga de UDAP, al llegar, dijo que esperan "que sea una mejora en beneficio de cada docente. Ahora nos vamos a sentar para ver qué nivel le damos al básico y cuánto va a ser el piso salarial de cada docente. Nosotros hemos sacado cuenta que el piso es de 214.000 pesos, así que vamos a ver con qué nos encontramos y qué respuesta nos dan".

Se espera que hoy haya ofertas pero no se tomarán definiciones sobre aceptarlas. Por lo menos en el caso de UDAP, la sindicalista ratificó que se bajarán las propuestas a las bases. Es decir, a consulta de los maestros de todas las escuelas, para que digan si les gusta o no. "Lo vamos a resolver con toda la docencia", destacó.

En UDAP entienden que el piso salarial anterior al acuerdo nacional último era de 165.000 pesos y que el 30% por encima de eso da 214.000 pesos pero hay diferentes versiones de esta cifra. "Por ahí se difundió un número de 208.000 que es por la conectividad, entonces todo hace a nuestro sueldo pero a nosotros nos da 214.000", apuntó en rueda de prensa Patricia Quiroga. "Nosotros queremos que la mayor cantidad de dinero vaya al básico y que repercuta en toda la docencia, no queremos más G, no queremos más plata para unos pocos nada más", remarcó la titular de UDAP.

Además, la sindicalista habló del clima de la presente negociación y dijo que no vio malestar sino expectativa entre la docencia sanjuanina sobre esta charla.

Por su parte, Daniel Quiroga del gremio AMET aseguró que la idea es "tratar de pasar las cifras en negro al básico o dejar abierta la paritaria para que progresivamente vayan pasando".

Ahondó: "En primer lugar, todo gobierno se tiene que sincerar quien está gobernando y lo mismo en todas las provincias. No se pueden pagar complementos, porque son sumas en negro y esto no repercute en la antigüedad ni en la zona, tampoco hacen aportes a la obra social y a la jubilación. Entonces el gobierno está dando el ejemplo de que se está pagando en negro y es el primero que tiene que dar el ejemplo de no pagar en negro para que pueda exigirle a las empresas que trabajen bien y paguen impuestos". Además, del piso salarial docente, según Daniel Quiroga, deben tocarse otros ítems como "el decreto 197 que tiene serios errores".

A su turno, la ministra López explicó a la prensa por qué llegó acompañada por el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo. "Nación ha transcripto lo que dice la paritaria nacional y por eso me acompaña el asesor letrado de Gobierno, porque frente a una presentación por expediente, el expediente lo hemos mandado por su intermedio a Nación. Éll viene a comentarles a los gremialistas nuestra postura al respecto". Sobre qué cifra comunicarán, se mostró cauta: "Nación establece un mínimo salarial garantizado a los efectos del fondo compensador pero primero se lo vamos a comunicar a los gremios".

La ministra confirmó que estuvieron analizando el adelanto de un tramo de los pactados a principios de año para mejorar los salarios de los docentes antes de tiempo, pero no hay definiciones tomadas y serán materia de negociación en la mesa que se inició pasadas a las 10, en la oficina de la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

También la ministra López dijo que la reunión que queda pendiente con el resto de los gremios estatales no docentes podría darse esta tarde o si no este martes porque depende de cómo transcurra el diálogo con los docentes.