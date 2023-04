Gioja: fuerte explicación de por qué no fue a escuchar el discurso de Uñac y dardos para dos ministros

José Luis Gioja, en campaña por la Gobernación de San Juan, disparó munición gruesa contra el uñaquismo y criticó a dos de los miembros del gabinete. Dijo que no fue al acto de apertura de sesiones en la Legislatura este lunes 3 de abril, en la que dio su discurso anual Sergio Uñac para no escuchar "más de lo mismo", y dejó otras picantes definiciones políticas, a un mes de las elecciones de mayo.

-¿Por qué no fue al inicio de sesiones a escuchar el discurso de Uñac?

-La verdad que no estaba motivado para ir. No lo creí necesario. Yo le doy mucho valor institucional a las aperturas de sesiones y demás pero me parece que se ha desvirtuado eso, un manejo muy absoluto del poder. Entonces, creo que fue mejor hacer lo que hice, que era un grupo de productores de Pocito. Y marqué eso en la agenda y no pude ir. Cuando vos pensás que va a decir lo mismo, que está todo bien, que es la mejor, la única, la primera provincia del país, la verdad que se te quitan un poco las ganas de estar.

-¿Cuando la gente dice que son más de lo mismo qué les dice?

-Yo creo que no somos lo mismo. Él fue mi vicegobernador, lo llevamos, lo pusimos, trabajamos mucho todos los peronistas y muchos sanjuaninos también y después me dio vuelta la cara. No somos lo mismo. Nos dio vuelta la cara porque tiene otras prioridades, tiene otra mirada. Y tiene su subagrupación y nosotros la nuestra. Tenemos una propuesta muy clara que tiene que ver con la gente, con lo que yo entiendo que es el peronismo básicamente, un peronismo de brazos abiertos, recibiendo a todos, dándole la mano a todos los que pueda. Y sobre todo escuchando a todos.

-¿Lo de Uñac no es peronismo?

-No lo voy a juzgar así, prefiero hablar de las cosas nuestras pero en el campo de marcar diferencias creo que hay diferencias en cuanto a prioridades, en cuanto a métodos, en cuanto a objetivos que hagan a la justicia social, a la independencia económica, a esto de la soberanía política que son las banderas a las que no hemos renunciado nunca.

-¿Si llega a gobernador qué tres cosas son prioritarias de retomar?

-Cosas que hoy se ve que están flojas y que son responsabilidad del Estado. Esto de la Salud, la Educación, la Seguridad, impartir Justicia, son cosas que el Estado debe garantizar. Hoy vas al hospital y dicen vengansé en diciembre si tenés una operación de hernia o lo que sea.

-El de los turnos en el hospital es un problema histórico...

-No con esta magnitud. Si se mira un poco para atrás se ve que no. Yo creo que hay que mejorar la gestión donde el Estado debe hacerlo. Hoy se dedican más a ser candidatos que a atender los temas de seguridad. Hace un rato para la ministra de Salud parece que hay salud nomás en Rivadavia, donde es candidata. Los trailers de salud van a Rivadavia, el stand que estaba en la fiesta del Sol está haciendo politiquería con la candidata Venerando. Esas cosas no ayudan. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay que trabajar mucho.

-¿A quién considera más adversario en estas elecciones, a Uñac o a Orrego?

-Yo creo que el adversario y enemigo son la pobreza, la marginación, la falta de una educación acorde, los problemas de salud. Los adversarios ocasionales, el que está gobernando ahora que a mi criterio no puede ser candidato a gobernador.

-¿Van a ir a la Justicia de la Nación contra la candidatura de Uñac?

-Nosotros fuimos a la Justicia partidaria y sabíamos lo que iba a pasar como sabíamos que iba a pasar con la Justicia local.

-Pero pueden ir a la Corte Suprema...

-Lo están haciendo otros, por suerte.

-¿Por qué no lo hacen ustedes?

-Porque creemos que es más legítimo que lo hagan desde la oposición.

-¿Qué les dice a los que les achacan que está grande para ser candidato?

-Que soy grande, fuerte y sabio. Estoy enterito, con ganas y fundamentalmente pensando en la provincia.