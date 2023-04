Gioja dio las tres definiciones claves de la campaña en un mano a mano con Paren las Rotativas

Ante la consulta de los conductores, Sebastián Saharrea y Natalia Caballero, sobre la postulación a la Gobernación de la provincia por cuarta vez, el diputado nacional respondió con dos factores determinantes: lo primero es que "Uñac no nos ha tratado bien nunca. Nos sacó gente. No había empatía. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Hicimos una línea interna. Pudimos sacar representatividad en los departamentos. Nos echaron el Gobierno encima, en contra. Fuimos creciendo" y lo segundo, la eliminación de las primarias. "A alguien torpemente se le ocurrió en una sesión donde el tema central era el presupuesto, meter por la ventana el tema de suspender las PASO. Se hizo mal. Fue mala la sesión. Fue irregular el proceso de aprobación", dijo. "Con el tema de las PASO, cuando no nos preguntaron ni la hora, decidimos jugar", sentenció al respecto.

El ex gobernador ahondó: "Teníamos que jugar porque había diferencias visibles con la gestión de Gobierno. Dentro del mismo árbol hay otra rama que no es la misma. Pero es el mismo árbol, por eso se suman los sublemas". También aclaró que, según él, nunca pensó en jugar por fuera del Partido Justicialista. Eso "lo pensó el actual presidente del partido cuando planteamos en el 2017, que había que elegir senadores y me dijo que iba a ir por fuera si yo lo salía a enfrentar", comentó.

En cuanto a la situación de San Juan, Gioja respondió que "me gusta San Juan. Este San Juan podría ser mejor" y explicó que "tengo diferencias grandísimas en las prioridades de inversión o gasto. Entre hacer una carrera de motos en el autódromo del Villicum, que van 5.000 personas y vienen 500 personas de afuera y me gasto equis millones de pesos, yo hubiese mejorado el Hospital Rawson". Además de criticar ese aspecto de la gestión, aprovechó para marcar que la fórmula con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, "es una fórmula peronista". "Andino tenía un partido provincial y lo disolvió a pedido del gobernador. Gramajo es el mejor intendente que tiene San Juan. Veníamos charlando mucho", resaltó. En tanto, "Gramajo es el mejor intendente que tiene San Juan. Veníamos charlando mucho".

Sin título.jpg

Sobre la postulación de Uñac a una re-reelección, el líder de San Juan Vuelve comentó: "No es que esté en contra, yo digo que no es legal porque está violentado un artículo de la Constitución Provincial" Hubo una presentación "ante la justicia partidaria, pero no me dieron piola". Acto seguido, recitó de "memoria" el Artículo 175º que enmendó en 2011: Gobernador y vicegobernador duran cuatro años en su mandato y pueden ser reelectos hasta dos veces"

Actualmente, contó que no sostiene una relación con el Gobernador. "Hemos hablado un par de veces, nada de cosas profundas. El que conduce es él. Siempre lo acepto". Y marcó una diferencia respecto a su época de líder justicialista: "Cuando yo conducía, lo que hacía era llamar, convidar un café, que la persona venga y veamos las diferencias para evitar distorsiones".

Finalmente, ya en el plano nacional, fue categórico al respecto a una Cristina Kirchner candidata a presidente: "Si lo quiere ella, puede serlo. Me gustaría, lo digo sin prejuicios. Obviamente que hay que armar un esquema que tenga que ver con esto de que con Cristina sola no se gana". "No puede haber una proscripción de este tipo", señaló. Y también aprovechó para cuestionar al Gobernador: "Uñac estuvo en el pelotón de gobernadores que reclamaba por una decisión injusta de la Corte, que le hizo un regalo a Capital Federal cuando casi triplicó la coparticipación", pero "cuando pasó lo del pedido del juicio político a la Corte, Uñac se corrió". ¿Por qué? De acuerdo a su entender, para tener un beneficio en la judicialización de su candidatura.

Mirá la entrevista completa