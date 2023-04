Fabián Gramajo, con batería de anuncios: Costanera, salas velatorias y unidades policiales

WhatsApp Image 2023-04-13 at 11.14.58 AM.jpeg

También adelantó "la construcción de una nueva sala velatoria Municipal en el departamento, como así también la adquisición de una nueva flota de movilidades para cortejo fúnebre. Además, les anuncio que en los próximos días comenzaremos con la remodelación de las actuales Salas Velatorias para brindar contención y comodidad a quienes atraviesan estos momentos difíciles".

Por otro lado, expresó que "el cuidado de nuestros animales también forma parte de nuestro Gobierno, por ello en los próximos días pondremos en funcionamiento un nuevo espacio para el Centro de Esterilización de mascotas, el cual es más amplio y nos permitirá aumentar la cantidad de cirugías para perros y gatos".

WhatsApp Image 2023-04-13 at 11.15.03 AM (1).jpeg

Gramajo se refirió a la gestión cultural y de formación de empleo. En este marco, destacó que "de la mano del Carnaval que seguirá profesionalizándose, viene su Escuela que se ha de acoplar al desarrollo de aptitudes u oficios que hoy se encuentran por todo Chimbas y que merecen salir de ese estado de invisibilización".

Sobre seguridad, el intendente remarcó que "están en proyecto 2 nuevas Unidades Operativas: una ubicada en Barrio Santa María y la segunda Unidad Operativa será emplazada en la calle Prolongación Centenario. Ambas beneficiarán a todos los vecinos del lugar". Detalló que "hemos adquirido 10 vehículos automóviles 0 km, que estarán destinados a la prevención, concientización y seguridad de Chimbas. Todo se hace en un trabajo conjunto entre la Policía de San Juan y nuestra Policía Comunal".

Además, en materia de obras en marcha o por iniciar, destacó iluminación y espacios verdes:

"En pocos meses Chimbas será el primer departamento de San Juan en alcanzar el 100 % de tecnología led. Para este periodo tenemos planificadas las siguientes obras de iluminación:

Villa Observatorio

Villa Obrera

Villa Pueyrredón

Calle Cipolletti desde Benavidez hasta Costanera

Lote Hogar 11

Lote Hogar 61

Barrio El Chañar

Barrio 7 Conjunto

Barrio Agua Negra

Barrio Tránsito de Oro

Loteo Salta 2

Loteo Díaz

Loteo Palmares del Norte

Loteo Parque Norte

Loteo Jardines del Sol

Lote Hogar 8

Lote Hogar 15

Barrio Luz y Fuerza 2

Barrio San Ramón

Villa Borrego

Calle Tucumán desde Oro hasta Centenario

Loteo Rodano

Calle Oratorio

Barrio Los Cardos

Barrio Necochea

Barrio Villa Paula

Barrio Santa María

Barrio 7 de Septiembre

Barrio Conjunto 11

Barrio Conjunto 2

Barrio Conjunto 3

Calle Rodríguez desde Oratorio hasta Puente de San Martín

Calle Oro desde Ruta 40 hasta Luna y

Circuito Fernández Barrientos

En este camino de crecimiento consideramos que los Espacios Públicos son lugares de encuentro y recreación. Chimbas cuenta con 153 espacios y de ellos hemos construido y renovado un 80 %.

Actualmente están planificadas, en ejecución y pronta inauguración las siguientes plazas:

Villa Obrera

Barrio Los Alerces (plaza ecológica)

Loteo Amat

Barrio 19 de Noviembre

Barrio Favaloro

Barrio Los Toneles

Barrio El Pedregal

Barrio El Chañar

Barrio Las Calandrias

Barrio San Francisco 1

Barrio San Francisco 2

Barrio Los Tamarindos

Lote Hogar 1

Barrio Chimbas 2

Loteo Santa Isabel

Barrio Prado Norte

Villa El Salvador

Villa Mariano Moreno

Barrio Virgen de Fátima

Comuna San Miguel

Barrio 7 de Septiembre"

Además, destacó sobre nuevos asfaltos que "para este año, tenemos planificado llegar con este tipo de obras a más de 50 lugares de todo Chimbas. Esto se realizará a través del plan 50-50". Y analizó que "sé que aún hay más de 7.000 familias chimberas que anhelan tener su vivienda y para ello vamos a seguir trabajando en gestionarlas porque son de suma necesidad".

Por otro lado, mencionó sobre infraestructura deportiva que "pronto comenzaremos a construir un playón deportivo para el histórico Club Centenario Olímpico"; y que "se ha presentado un proyecto ante el Ministerio de Deportes de la Nación para la construcción del primer Polideportivo Municipal, el cual estará ubicado en la Costanera Juan Domingo Perón".

WhatsApp Image 2023-04-13 at 11.14.57 AM.jpeg

Despedida con "Chimbas te quiero"

En su apartado político, Gramajo repasó sus gestiones, desde 2015. "Nos pusimos a trabajar en la reconstrucción de este querido departamento. No solo pensando en obras o servicios públicos de calidad, sino desde algo mucho más profundo como es el sentido de pertenencia. Nos propusimos traducir el amor por esta tierra que nos vio nacer, crecer y desarrollarnos, en un proyecto político, en un plan de acción concreto. Es desde allí que nace nuestro amado Chimbas Te Quiero, una expresión que habla de quienes somos, de donde venimos y hacia donde vamos", dijo apenas iniciado el discurso, a sala llena.

Agradeció el apoyo de los gobiernos Nacional y de San Juan. Esto no es un dato menor, porque en la interna del frente Todos por San Juan, el uñaquismo viene destacando que las obras de Chimbas se hicieron con mucha ayuda del gobernador. "Pusimos nuestro granito de arena, pero tenemos claro que lo único que le importa al ciudadano es la resolución de sus problemas, el acompañamiento y la escucha permanente", acentuó el chimbero.

WhatsApp Image 2023-04-13 at 11.15.01 AM.jpeg

"Las dificultades nos pusieron a prueba como gobierno. Y debíamos estar a la altura de las circunstancias con un Estado presente", remarcó en alusión a complicaciones como "un Gobierno Nacional adverso, pandemia, terremoto y fuertes lluvias".

Para finalizar expresó en tono de campaña que "quienes me conocen saben que siempre he tomado decisiones pensando en el bienestar de nuestra gente. Por eso hoy me comprometí a transitar un nuevo camino de trabajar incansablemente por mi querido San Juan, por un 'San Juan Te Quiero'”. Luego se encomendó y también a los chimbero a Dios y a la Virgen de Andacollo, antes de darse un cálido abrazo con su compañero de fórmula.