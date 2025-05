En medio de las quejas de los sanatorios, la OSP investiga si abusan con cobros en terapias intensivas

Desde la Obra Social Provincia (OSP) salieron a responder sobre el planteo de clínicas y sanatorios que operan en San Juan, que en tándem salieron a quejarse de que el sector está en crisis. Rodolfo Fasoli , interventor de la obra social estatal, que es la de más peso en la provincia por lo que sus pagos son fundamentales para los centros de salud privados, retrucó afirmando que hay auditorías para investigar si hay irregularidades varias, en particular con el uso de la terapia intensiva.

"Tiene que ver con un sinceramiento de todas las especialidades, de todas las disciplinas que conformamos la salud para hablar y jugar con reglas claras. Me refiero a que la cantidad de internados en ciertas unidades críticas, por ejemplo, terapia intensiva, sean las que corresponden y no más", destacó el funcionario.

"Es de público conocimiento la grave crisis por la que atraviesan las Clínicas Privadas que mantenemos todos los servicios médicos, terapia intensiva y guardias las 24hs, debido al gran aumento que han tenido los costos operativos con respecto a los valores que pagan en general las obras sociales y prepagas por los mismos", dice el comunicado que esta semana difundieron los sanatorios. La medida se da cuando hay amenaza de cierre del CIMYN por problemas financieros por parte del Colegio Médico.

"Yo no podría decir que está desfasado (el valor del pago a prestadores). Es que ellos ellos reclaman y es un reclamo que siempre he escuchado porque la salud está en crisis y hay que hacer algunos cambios e ir mejorando. El desfasaje de los valores viene de hace muchos años y porcentualmente, comparado con la inflación, estamos todo el tiempo tratando de compensarlo, pero obviamente es muy difícil solucionar un problema de 20 años en un año o en cuatro años. Entonces, creo que hay que tomar una política seria que tiene que ver con un control importante de las prestaciones, que eso es auditoría", opinó Fasoli en diálogo con Radio Ligth.

El funcionario provincial destacó que "pasa que tenemos muchos pacientes que se van directamente de la terapia intensiva a la casa. Entonces, uno dice, "sí, no me alcanza lo que me pagan con terapia intensiva", pero ¿cómo están los días de terapia intensiva respecto de los índices mundialmente conocidos?".

Se explayó: "ni avivada ni picardía, lo que digo es, hay que auditar las prestaciones porque uno se encuentra con cosas raras". Por ejemplo, y esto para que la población lo sepa y llama la atención siempre, es llamativo desde el punto de vista médico y lo analizo desde el punto de vista médico no económico, decir que un paciente está internado en terapia intensiva hasta hoy y hoy se va a la casa. Eso es raro, porque la terapia intensiva supone un estado crítico de salud del paciente donde necesita una asistencia especial y es muy difícil que si hoy está en terapia intensiva mañana se pueda ir a la casa. Lo lógico es que estando en terapia intensiva recibe cuidados, posteriormente mejora un poco y en virtud de mejorar su estado hasta emocional, se debe pasar a terapia intermedia un par de días para corroborar que realmente ya no necesita esa hiperclínica que es la terapia intensiva, de ahí pasarlo al piso de internación común y de ahí a la casa".

Según los números de la OSP, el valor de un día en terapia intensiva ronda los 400.000 pesos, uno en terapia intermedia los 200.000 pesos, y en internación común los 130.000 pesos.

"Hay una diferencia importante en valores. Si yo un paciente que hoy tiene que estar en el piso, lo tengo en terapia intensiva como un prestador, digamos, estoy cobrando 400.000 cuando debería cobrar 128.000 pesos", sostuvo Fasoli.

En la OSP hay sanatorios que cobran dos días de terapia intensiva en la misma cama, porque sale un paciente y entra otro inmediatamente en la misma jornada. Registran un promedio de 2.000 pacientes mensuales. Como referencia, Fasoli mencionó, el Hospital Rawson tiene 500 camas y tiene 500 días-cama de terapia intensiva.

El interventor de la OSP también dio ejemplos de situaciones llamativas con medicamentos. "Un médico dice que 'me paga poco por la consulta respecto de lo que pretendo, el valor ético mínimo, el valor económico, etcétera, etcétera. Esto también es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, cuando analizamos cantidad de estudios pedidos, tenemos un 70, 80% de tomografías normales. Esto tiene que ver con dos o tres cosas. Lo más importante es que muchas veces el propio paciente lo pide. No estamos usando verdaderamente el criterio médico que se llama medicina basada en la evidencia para pedir estudios", dijo.

Apuntó también que "puedo dar el ejemplo de la consulta, que es un ejemplo cotidiano. Aumentamos la consulta, nosotros teníamos antes un promedio, que el 80% de los profesionales que hacían consulta presentaban a la obra social entre 100 y 150 mensuales. A un año de haber aumentado se fue a 200 el promedio de consultas, casi se duplicó".

osp.jpg Obra Social Provincia.

Más controles

En este marco, las auditorías se vienen intensificando en la OSP. "Tenemos que fortalecer el cuerpo de auditoría, porque realmente, se imaginarán que con esas cifras que les estoy dando, hay que controlar permanentemente todo", dijo.

En lo que actualmente se están enfocando es en lo que se denomina "auditoría posterior", o sea que controlan después de que se da la prestación en el sanatorio. "No vamos a permitir que ningún paciente internado en terapia intensiva hoy, se vaya a la casa mañana. Entonces, si el día de mañana está dado de alta, significa que la terapia intensiva de hoy no se justificaba y automáticamente, pasa a débito, obviamente, porque no hay justificativo médico".

Fasoli destacó que esperan la colaboración del paciente y su familia en indagar si realmente es necesario que esté en terapia intensiva, porque es más caro, estresante e incómodo para ellos.

"Esto es de película, ¿no es cierto? Que si un paciente se ahoga, lo resucitan, en cinco minutos está caminando y se va a comer una hamburguesa. Esto no existe en la medicina. En la medicina existe en los cuidados progresivos", sentenció el titular de la OSP.

Concluyó Fasoli que "no hay que matar a la gallina los huevos de oro. Esto lo he opinado siempre no solo ahora: si todos vivimos de la Obra Social Provincia seamos cuidadosos en las prestaciones para que podamos seguir viviendo de la Obra Social Provincia".