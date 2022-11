Empezó la puja por la Federación Económica: apareció un viejo conocido, pero el Comercio respalda a Minozzi

135516_1666952729.jpeg El titular de la Asociación Propietarios de Farmacias, Carlos Otto.

Es parte de una estrategia muy simple: varias Cámaras no tienen los papeles en regla y no podrán votar, por lo que la decisión quería en pocas manos y se contarían las costillas. Entonces, Minozzi aparece como un comodín, una garantía de "alto el fuego" hasta que, en los próximos años, se regularicen las situaciones internas de las organizaciones comerciales y puedan disputarse la conducción, sin la necesidad de quedar relegados por otro sector. El impulsor de la movida fue el delegado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Marcelo Vargas. La mayoría de los comerciantes adhirieron. Sin embargo, ahora hay una figura que quiere retornar al mando: Carlos Otto, del mundo farmacéutico. Si bien no respondió los llamados de este medio, fuentes calificadas indicaron que está con la intención de jugar.

Inmediatamente, tanto Vargas como varios dirigentes del Comercio salieron a respaldar a Minozzi, que tiene todo listo para repetir. Carlos Iramain, de Comerciantes Unidos, fue categórico: "Las Cámaras elegimos a Dino Minozzi, que hizo una muy buena gestión, sobre todo en pandemia, y llevó al comercio al encaminarse". Dijo que "estamos satisfechos con la gestión" y que "Otto ya estuvo bastante tiempo, no lo veo como alternativa". En la misma línea opinó Daniel Milla, de la Cámara de Comercio de Chimbas, que comentó: "Venimos trabajando en la propuesta de Dino". Según refirió, "le dio al comercio un lugar de relevancia. Optamos por Dino y su gestión". Asimismo, remarcó que "Otto no nos presentó nada, no recibimos nada". Más cauto fue Leonardo Borgogno, de la Cámara de Comercio de San Juan, que pidió "trabajar en conjunto". La Federación "es la institución madre que debe regir en San Juan, vamos a bregar por la unión", contó.