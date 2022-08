El juego para llegar al "trono" de la Federación Económica de San Juan y a los fondos de la CAME

La Federación Económica de San Juan , una de las entidades empresarias más grandes de la provincia, que nuclea a todos los sectores de la producción y distribución de bienes y servicios, irá a elecciones antes de terminar el 2022. El sistema electoral permite que haya continuidad del actual presidente Dino Minozzi. Si el hombre no quiere, la conducción recaerá sobre los hombros de la parte comercial. Hay varias cámaras que están atentas a la renovación. El obstáculo: varias no tienen los papeles en regla, dijeron fuentes calificadas. El objetivo: administrar los fondos que envía la Cámara Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) e ingresar en la rosca a nivel nacional.

comercio 1.jpg

Dieron el presente: Laura Zinni y Darío Minozzi por el Centro Comercial de San Juan, Carlos Iramain y Marcelo Quiroga por Comerciantes Unidos, Hermes Rodríguez -secretario- de la Cámara de Comercio de San Juan. También: Carina Quiroga y David Castracani del Centro Comercial de Rawson, Daniel Milla por la Cámara de Chimbas, Eduardo Giménez por el Centro Comercial de Santa Lucía, Luis Pinto de la Cámara de Rivadavia, Luis Agulles por el Centro Comercial de Caucete, Zulma Donoso y Alfredo Ibazeta por la Cámara de Calingasta, y Nancy Matamoros y Beatriz Balmaceda por la Cámara de Sarmiento.

Fuentes que estuvieron en el encuentro -al que calificaron de inédito por la amplia participación- dijeron que hubo chicanas y reproches entre sí. Principalmente porque son viejos conocidos de internas pasadas en el sector. Pero coincidieron en que la organización debe sanearse antes de ir a los comicios. La discrepancia se presentó en la modalidad.

La Federación tiene cuatro sectores: Producción, Industria, Servicios y Comercio. El presidente de todos es Minozzi, que fue electo en 2019 como representante de Industria, pues timoneaba la Cámara Inmobiliaria y de la Construcción. Ahora, hay dos opciones: o repite el empresario o -por la rotación que establece el estatuto- es el turno de que el mandamás provenga del Comercio. Entonces, el contrapunto estuvo en quienes propusieron la continuidad del actual proyecto y los que pidieron que se abra el juego. ¿El problema? “Todos quieren cargos, pero no están en regla”, indicaron las fuentes. “CAME pidió que las cámaras estuvieran en la Federación para que puedan adquirir los beneficios de capacitaciones, viajes, congresos, recursos. Hay que ordenarse y algunos no lo entienden y quieren todo ya”, contaron.

Vargas, que es el delegado de CAME en San Juan, pidió que Minozzi repita. La idea es que todos lleguen a las próximas elecciones como socios plenos, pues a la fecha hay pocos que tienen la antigüedad -de dos años- para votar. Por ejemplo, Hermes Rodríguez dejó de asistir durante un tiempo a las reuniones y eso ocasionó que dejase de ser miembro de la Federación. También estuvo la cuestión de los balances atrasados. Pero eso es moneda corriente. De hecho, algunos aspirantes a ocupar la presidencia de la entidad aún no presentaron sus papeles en la Dirección de Personería Jurídica.

Una parte de la mesa comercial consideró que Minozzi tiene el perfil correcto para continuar en el cargo porque “para la pelota” y tienen cierto prestigio a nivel nacional. Ocupa el área de Servicios en el Consejo Directivo de la CAME, que dirige el chaqueño Alfredo González. Aunque no es la única razón. Por estatuto, el sector del Comercio puede renunciar a su lugar como sucesor inmediato y pasar la pelota a otro. Esto conlleva que tengan que esperar más tiempo para hacerse de la conducción de la Federación. “No le conviene a ningún comerciante eso”, dijeron.

Según explicaron las fuentes, el dinero de la CAME -cuyo puntal es el comercio- es el motor de la Federación, envía aproximadamente medio millón pesos mensuales. Mientras que el resto de los socios de los otros sectores sólo pagan una cuota de 1.000 pesos que “no sirve ni para el mantenimiento del edificio”. No ven con buenos ojos que los fondos que entran desde la cámara nacional sean aprovechados por otros. Ergo, tras semanas de llamados telefónicas, reuniones entre partes y las dos generales que se mencionaron, los comerciantes acordaron por unanimidad respaldar un segundo mandato de Minozzi que les de aire para ordenarse internamente. “Cada uno llegaría a 2024 en condiciones de competir”, comentaron.

Sin embargo, si los comerciantes no están preparados y la figura de Minozzi no convence, el resto puede armarse. Entran a la rosca los vicepresidentes: en Producción está Juan Janavel, de la Cámara Minera; en Industria está Osvaldo Sánchez, de la Cámara Vitivinícola; y de Servicio, Analía Salguero, de la Cámara de Expendedores de Combustible. Queda Comercio, donde está un viejo conocido de la institución por haberla presidido dos veces, Carlos Otto, de la Asociación de Propietarios de Farmacia. Por ahora, ajeno a las discusiones porque habría consenso para que los ex titulares de la Federación, que ya cumplieron los dos periodos, sean parte del Consejo Consultivo y no vuelvan a presentarse. Es una opción que está por verse. Los consultores actuales son Guillermo Cabrera, de la Cámara de Ferreteros, y Pierino Licheni, de la ADE.