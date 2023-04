El Pro sanjuanino respaldó la decisión de Larreta de desdoblar las elecciones de CABA

El Pro sanjuanino salió a bancar el anuncio, pese a las críticas de la cúpula del partido nacional. El ex presidente Mauricio Macri rechazó la decisión: “Qué profunda desilusión”, tuiteó. Usó como base un posteo realizado anteriormente por María Eugenia Vidal, que también se opone a la jugada del jefe de Gobierno porteño. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este”, dijo la ex gobernadora de Buenos Aires. Cornejo, en tanto, expresó "Horacio Rodríguez Larreta está haciendo uso del código electoral, sumado a que me parece acertada la posibilidad de implementar una herramienta como lo es la boleta única que venimos impulsando desde Pro a lo largo y ancho de todo el país".

Acto seguido, el legislador local apuntó: “Creo qué hay temas más profundos que discutir, el dólar está por las nubes, nos matan en las calles, se busca agrandar una grieta que no le hace bien a nuestro espacio, no voy a entrar en un debate que no suma”. Y sentenció: “De mi parte siempre voy a estar a favor de lo que beneficie a la gente, es por eso que insisto en que evitar que el ciudadano vote tantas veces es una de ellas y su seguridad al momento de votar, ya que este sistema evitaría el fraude y grandes costos".