Para Mauricio Macri, Rodríguez Larreta es una "desilusión"

Por un lado, irán a una mesa electoral y votarán Presidente y vice, y diputados nacionales, con la boleta tradicional de papel.

En otra votación que se realizará el mismo día con boleta única electrónica, los porteños tendrán que elegir cargos locales, es decir: jefe de Gobierno, vicejefe, legisladores y comuneros.

Inmediatamente las voces más importantes de PRO a nivel nacional se levantaron contra la decisión con inusual dureza.

María Eugenia Vidal escribió: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Ese posteo fue aprovechado por Mauricio Macri para señalar la coincidencia y agregar: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1645443879636746241 Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

La rival en la interna PRO de Larreta, Patricia Bullrich, sentenció: "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones”. Y tras acusarlo de esa falta de ética, pidió que “cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1645448978312380417 ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Otro que se coló en el coro de críticas fue Cristian Ritondo, que pelea la interna por la gobernación de la provincia de Buenos Aires contra el candidato de Larreta, Diego Santilli: “Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien".