El primer lema en San Juan, en marcha: la unión albertista-socialista que va por fuera del Frente de Todos

Si bien se da por sentado que las principales alianzas oficialistas y opositoras -Frente de Todos y Juntos por el Cambio- serán de la partida, aún no confirman sus a sus figuras más importantes -a excepción de Sergio Uñac, que ya dijo que irá por la re-reelección- ni tampoco la denominación de los sellos. Los únicos que lo hicieron, en exclusiva con Tiempo de San Juan, son: el empresario vitivinícola y presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte), Martín Azcona, y el trabajador minero y titular del Partido Socialista (Ps), Matías Castro. Irán por la gobernación y vicegobernación, respectivamente, bajo el lema Fuerza Soberana. Según dijeron, buscan representar al progresismo, que incluye al peronismo, kirchnerismo y la izquierda. Además, los acompaña el partido Igualar, de Pablo Cantos, que también es firmante.

La unión albertista-socialista en San Juan puede parecer extraña, al menos alejada de lo que ocurre en el concierto nacional, que tiene los tiene parados en veredas contrarias. Pero en la provincia, se unieron para tomar la tan mentada "tercera vía". La razón: "El gran arquitecto que tiene nuestro frente se llama Sergio Uñac y tenemos un maestro mayor de obra espectacular, que se llama José Luis Gioja. Los dos nos están mandando dirigentes para que se sumen", comentó Azcona, con ironía. Es que la relación con Castro y Cantos "empieza por no tener nunca una reunión del Frente de Todos. Cuando haces política y no te llaman, te vas juntando con los que tenés más cerca".

En diciembre del 2022, este medio anticipó la posibilidad del lema Fuerza Soberana. Los definió como un frente forjado por un "trío de no alineados". En ese momento, advertían: “Tenemos los votos para garantizar la derrota o el triunfo del Frente de Todos”. Una sentencia muy fuerte previo al fin de año que no cayó bien en Casa de Gobierno, aunque le restaron importancia. El empresario albertista considera que el trío de partidos -que tienen sellos para jugar- pueden alcanzar al menos esos 5.000 sufragios que diferenciaron al oficialismo de la oposición en las legislativas y con eso poner en jaque a los otros dos candidatos peronistas.

En tanto, Castro abrió la discusión e incluyo al líder de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego. Sobre su eventual postulación -es el candidato fijo de la oposición- apuntó: "Si vos vas a tomar el volante y vas a hacer lo mismo que el conductor anterior es fracaso. Él no puede volantear esto para que funcione bien o como nosotros pensamos que funciona bien". Esto es porque la distinción de los "soberanos" está puesta en la administración de recursos del Estado. "El Gobierno y la oposición tienen plena coincidencia en cómo manejar los recursos", destacó Azcona que, de acuerdo a lo que expresó, tiene el OK del presidente Alberto Fernández para jugar, al igual que Castro tiene el permiso de la líder socialista Mónica Fein.

"La minería aporta al presupuesto un 1% y las regalías aportan otro 1%. Si el 100% de la extracción minera fuera volcada al presupuesto,se duplicaría y dejaríamos de depender de la Nación. La minería es el sistema de transformación real que no se está usando", dijo el bodeguero. Mientras que Castro -que, a diferencia de Azcona y Cantos, es un opositor nato, pues nunca adhirió al Frente de Todos- fue a fondo al preguntarse "por qué no tenemos una minera estatal o mixta. Tenemos 25 años de personas capacitadas y sabemos hacer minería. Pero sin una empresa como YPF no tenemos manera de saber qué ocurre desde adentro del mercado".

¿Y si los llama Uñac? "Tenemos diferencias de fondo. Ir por dentro sería traccionarle votos. Pero nunca dejamos de ir a ninguna reunión". No obstante, si bien la puerta a una alianza con el Gobernador está cerrada, no así con el ex gobernador Gioja. De hecho, pese a las críticas sobre su "conservadurismo", hubo un guiño. "Es un gran peronista, podría integrar nuestro lema y jugar con un sublema propio", dijeron. Acto seguido, ambos coincidieron en que "vamos a ser protagonistas del resultado electoral de San Juan. Nos bajan el precio, nos subestiman. Pero eso termina uniendo". Además, afirmaron que los armados departamentales los tienen resueltos. "Los armó la izquierda siempre con un 2% de los votos. Nosotros también podemos", aseguraron.