El trío de "no alineados" a Uñac ni Gioja que puede incidir en la elección del Frente de Todos

En un inicio, Fuerza Soberana estuvo compuesto también por el Partido del Trabajo y el Pueblo (Ptp), que eligió no continuar y armar otro frente: Encuentro San Juan. Surgió de reuniones con sectores que tributan a la izquierda como la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate) San Juan, que conduce Cristóbal Carrizo y Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos. No obstante, los “no alineados” no los reconocen como independientes, sino como “una colectora” de votos para Lealtad Justicialista, la eventual lista a gobernador de José Luis Gioja. De hecho, señalan la cercanía de la Corriente Clasista y Combativa (Ccc), que depende de la conducción del Ptp, de Alberto y Federico Agüero, y el diputado nacional.

Referido a eso, Azcona -empresario del mundo vitivinícola- expresó que “nosotros no jugamos la interna en el Frente de Todos, no adherimos ni a Gioja ni a Uñac”. Desde el socialismo refirieron algo similar y enfatizaron en “unir a las fuerzas del peronismo y del progresismo que tengan una misma base”. El razonamiento de Fuerza Soberana es así: los votantes del kirchnerismo y el progresismo no se sienten identificados con el gobernador Sergio Uñac, que se mueve en las líneas del peronismo clásico, pero tampoco coinciden con Gioja, tanto por su “conservadurismo” como por la política minera que instauró durante sus tres mandatos. Ergo, el nicho a explotar está ahí, en esa franja todavía no interpelada, que luego vota al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Fit).

Por supuesto que la ley de lemas -Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)- le permite Fuerza Soberana a participar de las elecciones 2023 como un sublema dentro del Frente de Todos y eventualmente competir contra Uñac -o quien vaya por el uñaquismo- y Gioja. De esa manera, podría tributar a quien obtenga el primer puesto. Es decir, sumarle votos. No es la idea. Por eso la advertencia de Azcona al respecto de los votos. El empresario albertista considera que el trío de partidos -que tienen sellos para jugar- pueden alcanzar al menos esos 5.000 sufragios que diferenciaron al oficialismo de la oposición en las legislativas y con eso poner en jaque a los otros dos candidatos peronistas.

Para Parte, IgualAR y el Partido Socialista, “el esquema actual del Frente de Todos ya tiene muchas chances de perder si no hay una renovación, una reestructuración”. También se defendieron de potenciales detractores que los acusen de ser funcionales a Juntos por el Cambio. “Queremos diferenciarnos y ser la opción progresista real, no declamar”, resaltó Azcona. Sin embargo, vale el interrogante sobre si están abiertos a charlas con Uñac, porque por un lado pareciese que las declaraciones del empresario son una “palanca” para sentarse a negociar. Pero desde el socialismo respondieron que no hay chances de ser integrantes del frente por un mandato de sus bases. Y el mismo Azcona dijo que dejó de ser orgánico al líder del peronismo para que “haya un proceso de renovación”. Por otro lado, da la impresión de tener definido el rumbo. Entonces, las declaraciones por más fuertes que sean, no llamarían la atención de los líderes peronistas. Pues de una forma u otra, van a tener que competir.

Queda la territorialidad. Naturalmente, los representantes de Fuerza Soberana afirmaron que pueden posicionar candidatos a intendente en, al menos, los 10 departamentos que el Sipad exige. Hay que abrevar en la frase "en la cancha se ven los pingos". Si bien socialismo tiene núcleos de fortaleza como Sarmiento y Capital, IgualAR asegura que puede garantizar un despliegue en los departamentos alejados a través de asociaciones civiles y Parte contempla los votos (pocos, es cierto) de Alberto Fernández más los de algunos sectores K, hay que esperar a ver si efectivamente pueden dar el paso y jugar en la provincia.