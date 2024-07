El intendente de Calingasta cumplió su promesa y denunció en la Justicia a su antecesor

Carbajal acusó a Castañeda de dejarle un municipio en el que faltan bienes consignados en el inventario municipal, en particular más de 10 vehículos, incluso camiones; además dijo que hay faltante de herramientas y culpó a la anterior gestión de hacer obras mal, entre otras "irregularidades". El legislador salió a defenderse y dijo "yo no robé nada". Ahora será la justicia penal la que resolverá el entredicho.

Esta disputa se puso en llamas este mes, cuando el intendente en el acto del 9 de Julio, les anunció a los vecinos que denunciaría a Castañeda. Luego se conoció que el jefe comunal le mandó un mensaje por WhastApp advirtiéndole de la movida al ex intendente y diciéndole que si iba al acto iba a pasar vergüenza: "va a ser feo que estés ahí", le espetó.

El intendente, en diálogo con Tiempo de San Juan, aseguró que le llegaron los resultados de una auditoría encargada al inicio de su gestión en la comuna. "El faltante es asombroso, de vehículos, de motores, de estructuras. Lo grave de esto es que quien estaba a cargo de todas las movilidades del municipio está actualmente bajo una probation, que es el señor Jorge Cortés. Está bajo una probation por un caso de unas becas que él cobraba, pero no las entregaba, y es muy grave que él tenga que ahora responder en dónde están esos vehículos extraviados", lanzó.

En tandem con la asesoría letrada al municipio, Carbajal dijo que se harían presentes en una fiscalía para proceder con la denuncia, que es lo que se concretó este martes 23 de julio. Puntualmente anticipó una presenantación "contra el exintendente Castañeda, y que se vayan desbloqueando los responsables de cada área. El secretario de Obras, el encargado de taller, Hacienda, en fin. Pero ante él va a ser la denuncia".

calingasta Jorge Castañeda (izquierda) y su sucesor, Sebastián Carbajal.

La defensa de Castañeda

El diputado Castañeda no se quedó callado y pasó también por varios medios de comunicación para dar su versión de los hechos. "En gran parte Carbajal miente y lo vamos a demostrar", sostuvo el ex intendente de Calingasta.

Incluso, el legislador le espetó al actual intendente: "tal vez el trasfondo sea de politiquería, como algunos le llaman, pero la verdad es que esto no es política. ¿Y qué busca con eso? Tal vez ocultar siete meses de inacción, de enojo de la gente porque hoy no atiende el intendente, la gente no tiene la ayuda que necesita, un montón de cosas".

Además, Castañeda contrató al abogado César Jofré para la contraofensiva y dijo que estudia denunciar a Carbajal por calumniarlo. "No se puede andar difamando tan fácil. Estamos hablando de personas públicas, estamos hablando de personas que han manejado los dineros del Estado", sostuvo el letrado.

"Luego de un desfile que hizo el intendente de Calingasta, imputándole por cuanto medio anduvo alguna conducta ilícita, Jorge Castañeda me dijo de que tomáramos alguna posición con respecto a estas declaraciones. Yo le aconsejé que vamos a esperar las denuncias pertinentes que este hombre va a realizar, para la defensa. De no ser así, vamos a nosotros a intimar a que dé más datos y no deje de ser una mera expresión de los medios, sino que en definitiva exprese cuáles son las situaciones formales y reales de esas conductas delictivas que puede haber cometido Castañeda", argumentó el abogado días atrás. Ahora el asunto se judicializó y se esperan más capítulos en la novela calingastina.