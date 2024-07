Castañeda contestó las denuncias: "Carbajal miente, yo no robé"

"En gran parte Carbajal miente y lo vamos a demostrar", sostuvo el ex intendente de Calingasta y actual diputado por la comuna, Jorge Castañeda, en medio del revuelo levantado por las denuncias en su contra lanzadas por su sucesor en el municipio, Sebastián Carbajal. Incluso, el legislador le espetó al actual intendente: "tal vez el trasfondo sea de politiquería, como algunos le llaman, pero la verdad es que esto no es política. ¿Y qué busca con eso? Tal vez ocultar siete meses de inacción, de enojo de la gente porque hoy no atiende el intendente, la gente no tiene la ayuda que necesita, un montón de cosas".

¿Miente en todo lo que está denunciando?, se le consultó a Castañeda este viernes, en Radio Sarmiento. "Yo no me robé un camión. Yo no me robé un utilitario. Yo no me robé una herramienta. Yo no me robé un motor. Yo no me robé la plata del FODERE. Yo no me robé lo del Cristo, la obra está. ¿Han existido problemas? Sí, han existido problemas. Lo del FODERE lo hablé con él en la primera entrevista que tuve después de haber ganado. 'Le dije, mira, te voy a dejar tanta plata del FODERE que ha quedado ya reservada, lo vamos a pedir por nota para que ustedes puedan hacer la obra, porque no podemos, con este nivel de inflación, comprometer una obra y después no vamos a tener como pagar las determinaciones'. Lo de la plaza del Cristo también lo hablé con él perfectamente en aquella oportunidad", se defendió el ex jefe comunal.

"Me extraña mucho que esta denuncia se haga ahora. Porque siempre hemos tenido la mejor voluntad para explorar todas las cosas", destacó Castañeda.

Y destacó: "Por supuesto que tengo la conciencia tranquila. Yo soy un hombre de familia, vivo en mi casa donde siempre he vivido toda mi vida. Tengo familia y que se diga y que se implique a otras personas también que son empleadas municipales duele mucho porque acá somos pocos y nos conocemos mucho".

image.png Una de las imágenes del parque automotor de la Municipalidad de Calingasta que difundió Sebastián Carbajal.

Las respuestas de Castañeda

Analizó que "mi secretario de Hacienda, le pasó todo al secretario de Hacienda de Carbajal, como corresponde, con los pasivos corrientes que había, con los compromisos a asumir, con todo lo que se había pagado en los últimos días. Hay un sistema que aplicamos en el municipio a través de la exigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal que nos permite tener todo registrado y que una vez que se registra no se puede borrar. Así es que no sé en ese sentido de qué está hablando el intendente".

Carbajal dijo que tuvo que dar de baja a 100 líneas de teléfono porque no comprobó que tuvieran que ver con el funcionamiento municipal. Castañeda afirmó que "Nunca el municipio ha pasado más de 70 líneas y son todos teléfonos con una cobertura básica y que tienen que ver con la operatividad del municipio. Es más, yo recuerdo que cuando él le dio de baja a todas las líneas, hubo problemas porque no se podían comunicar con los mismos operarios de los camiones que reparten agua a la gente, con los camiones que son colectores de residuos, con los de acción institucional, con las denominaciones. No tenían ninguna comunicación y les trajo varios días de dolor de cabeza".

Sobre las movilidades que dijo el intendente que están en el inventario y no aparecen físicamente, Castañeda aseguró que "todo eso lo vamos a responder como corresponde. Me imagino a qué camión y a qué utilitarios están refiriéndose. Estaban ambos en arreglo, lo que pasa es que no terminamos de arreglarlo. Es que han ido al taller". Y agregó que "solo me tienen que decir qué es, lo que falta y lo vamos a encontrar, no se preocupen. Pero nadie ha vendido un camión, ni un motor, ni nada por el estilo".

El ex jefe comunal sí reconoció que quedó una deuda por la obra del Cristo que se hizo para atraer el turismo en el departamento, "Reconozco que en esa obra se debe un dinero que pertenece a la iluminación y a la plaza. Por una cuestión que tuvimos con la empresa, que no nos pusimos nunca de acuerdo. Y que después lo presentamos al Concejo para un reconocimiento de gasto, para poder pagarlo porque se pasaba de la cifra que podíamos contratar en forma directa. Y bueno, en su momento el Concejo se demoró, no nos aprobó. Pedimos un fondo que el gobernador nos dio y que quedó para pagar esa obra. Que era un restante de 20 millones de pesos. Dejamos 20 millones de pesos para que se pudiera hacer el convenio con esa empresa para poder pagarlo. Y nunca se mandó nuevamente el convenio al Concejo", aseguró.

"Me sorprende la denuncia, pero si la hace, vamos a contestar cada una de las requisitorias que se me haga

, antepuesto como corresponde, creo que en definitiva es bueno porque también esto va a terminar de dilucidar estos fantasmas que siempre hay, que un gobierno asume y el otro que llova todo. Y va a servir para transparenciar la política.