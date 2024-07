El intendente de Calingasta denunciará a su antecesor: dice que en el municipio desaparecieron hasta camiones

Con su investigación en mano, Carbajal anunció que irá a la justicia penal en pocos días más para determinar la responsabilidad de Castañeda y los ahora ex funcionarios comunales. El actual intendente ganó en mayo de 2023 la Intendencia tras competir en el mismo frente del PJ contra Luis, el hermano de Castañeda, y contra el ex jefe comunal Robert Garcés. Si bien adjuntó algunas fotografías de vehículos desarmados, no facilitó a este diario el documento de la auditoría ni más pruebas de los malos manejos que le endilga al ex jefe comunal.

"Hubo un periodo de transición, que fue histórico, de siete meses, en la cual, en esas distintas reuniones que yo tuve, porque yo sabía que venía muy complicada la gestión de faltantes, de rupturas, de malos manejos. En esas reuniones yo empecé, sobre todo, por lo más crítico, que era el parque automotor. Entonces, al momento de hacer la última reunión, previo a asumir, hice una auditoría con escribano y abogado, para ver faltantes, porque nosotros ya teníamos conocimiento de que había vehículos destruidos, desaparecidos y motores faltantes", describió.

Luego, en su discurso de asunción, Carbajal prometió que iba a dar de baja líneas telefónicas "que sabíamos que estaban de más", lo que concretó entre enero y febrero: "fueron dadas de baja aproximadamente 100 líneas telefónicas, que nunca pudieron decirnos quién las utilizaba, y, por lo que logramos pequeñamente investigar, no estaban relacionadas con el uso de la entidad municipal. También conexiones de internet domiciliaria. A la par, di la orden de que cada uno de nuestros funcionarios utilice sus vehículos propios".

Por estos días le llegaron los resultados de la auditoría, según dijo a Tiempo de San Juan. "El faltante es asombroso, de vehículos, de motores, de estructuras. Lo grave de esto es que quien estaba a cargo de todas las movilidades del municipio está actualmente bajo una probation, que es el señor Jorge Cortés. Está bajo una probation por un caso de unas becas que él cobraba, pero no las entregaba, y es muy grave que él tenga que ahora responder en dónde están esos vehículos extraviados".

Afirmó que, de acuerdo al acta que tiene en sus manos, son dos o tres hojas de faltantes y al menos 10 movilidades municipales que no encuentran como deberían. "Están en el inventario y a su vez, cuando nosotros hemos venido, están los pedacitos de vehículos, están los cascos de los vehículos y los motores. O sea, están físicamente la mitad del vehículo, por así decirlo. Son vehículos ninguno de última generación pero de muchísima utilidad para nosotros", remarcó.

Según aseguró Carbajal, en el acta del escribano figura que se le consultó a quien estaba encargado del taller en ese momento, dónde estaba un motor, a lo que él simplemente respondió que "se extravió". También desapareció, afirmó, un tanque de combustible: "ese batán, tengo el papel que es del municipio, pero el batán físicamente no está, como no está un camión, como no está un utilitario, como no están los motores, como no están las ruedas de auxilio, como no están millones de cosas", se quejó.

"Es un poco es poner un paño de claridad, como creo que debe ser, porque hay nuevos tiempos políticos, yo soy partidario de que esto tiene que ser claro", argumentó el intendente.

Plaza peligrosa y Cristo dudoso

No solo denuncia problemas con el tema parque automotor. También dijo que registraron obras públicas que no han sido auditadas, como, por ejemplo, una plaza que no tiene tablero, que está conectada directamente a la red eléctrica de la calle: "Imagínate si hay un accidente, lo que puede haber pasado", enfatizó. "O sea que, en ese caso, va a tener que dar explicaciones el ex secretario de Obras", afirmó.

"Tenemos faltantes de motoguadañas, tenemos faltantes de motosierra, tenemos algunas obras ahí medio oscuras, como es el Cristo de Calingasta. Medio oscura porque estamos investigando todavía cómo es el pago, porque hay cosas que él (por Castañeda) no ha pasado por Concejo Deliberante. Decidió hacer una nueva obra sin preguntarle al Concejo si se la aprobaba o no. El tema es que ahora todo eso lo tiene que pagar el pueblo de Calingasta", aseguró Carbajal.

También citó Carbajal el caso de "muchos lotes, los cuales han sido entregados por el señor Castañeda para pasar por la aprobación del Concejo Deliberante. Y hay un lote que es del IPV, que es un espacio verde, que el IPV ahora lo reclama con justa razón, y esa gente que vive en ese lugar ya levantó su casa. Entonces, ¿qué solución les damos? No lo sabemos. Para que vea una de las innumerables irregularidades de esa gestión".

Denuncia penal en puerta

¿Cuánto sería el perjuicio que calcularon? "No lo he estimado todavía en precio, en monetario. Pero puedo asegurar que es millonario", dijo.

"Yo ya estoy recabando la información, lo más grueso lo tengo, y la semana que viene ya con la fiscalía letrada al municipio, nos haríamos presente en una fiscalía y haríamos la denuncia. Puntualmente contra el exintendente Castañeda, que se vayan desbloqueando los responsables de cada área. El secretario de Obras, el encargado de taller, Hacienda, en fin. Pero ante él va a ser la denuncia.

Sobre los controles formales al municipio durante la gestión anterior, Carbajal dijo que "el Tribunal de Cuentas aprueba los ejercicios, pero nada tiene que ver con los inventarios. Con los ejercicios fiscales hasta el 2022 está aprobado. El 2023 todavía no sé si está en tratamiento".

El jefe comunal opinó, sobre si estas irregularidades venían desde antes de Castañeda, de otras gestiones anteriores, que "no lo sé decir. Han sido ocho años de Castañeda, de ahí para atrás, no lo sabría decir".

Durante la transición, aseguró le pidió a Castañeda explicaciones sobre algunas cosas que iba viendo: "mira la fecha en que estamos y todavía le estoy pidiendo, ahora a través de la Justicia, las explicaciones, ya que las explicaciones nunca estuvieron".

A la vez, dijo que confía en la investigación judicial y que por falta de los vehículos "estamos sobrecargados, tenemos que salir a alquilar".

"Va a ser feo que estés ahí cuando anunciemos esto"

Carbajal le anticipó a Castañeda que iba a denunciarlo y se lo dijo por mensaje de WhatsApp. "El que avisa no traiciona", le dijo. Fue para advertirle que no vaya al acto del Día de la Independencia que se dio el 9 de julio en la comuna. Ese día, el intendente les dijo a los vecinos calingastinos que va a denunciar al ex jefe comunal.

"Va a ser feo que estés ahí cuando anunciemos esto", le espetó su sucesor a Castañeda. Escuchá el audio del mensaje completo: