Sigue la novela política en Calingasta: ahora Castañeda busca denunciar a Carbajal

Castañeda salió a negarlo todo: "miente Carbajal, no me he robado nada", dijo públicamente días atrás, apenas estalló el escándalo. Ahora, el ex intendente y actual legislador calingastino, eligió para su defensa a un conocido abogado, César Jofré, quien ya anunció que estudian denunciar también a Carbajal por sus dichos que consideran infundados.

"Luego de un desfile que hizo el intendente de Calingasta, imputándole por cuanto medio anduvo alguna conducta ilícita, Jorge Castañeda me dijo de que tomáramos alguna posición con respecto a estas declaraciones. Yo le aconsejé que vamos a esperar las denuncias pertinentes que este hombre va a realizar, para la defensa. De no ser así, vamos a nosotros a intimar a que dé más datos y no deje de ser una mera expresión de los medios, sino que en definitiva exprese cuáles son las situaciones formales y reales de esas conductas delictivas que puede haber cometido Castañeda", argumentó el abogado este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

"No se puede andar difamando tan fácil. Estamos hablando de personas públicas, estamos hablando de personas que han manejado los dineros del Estado", sostuvo el abogado de Castañeda.

image.png Jorge Castañeda en su despacho, cuando era intendente de Calingasta, rol que ocupó durante 8 años.

"Entonces Castañeda se siente afectado en su honor y vamos a esperar. Si vienen las denuncias, se contestarán respectivamente. Y si no vienen las denuncias, intimaremos nosotros para que certifique los dichos vertidos en los medios, en los cuales ha tomado Estado Público conductas que desde ya Jorge Castañeda los niega", agregó Jofré.

Dijo el defensor de Castañeda que van a aportar documentación a la Justicia que desmiente totalmente lo denunciado. "Con respecto a algún camión, alguna camioneta, me dice Jorge que eso está en un taller. Con respecto a esos pagos de algunos teléfonos de gente que no tenía motivos para pagarse, Jorge me dijo que era alguna gente que tenía una cierta función dentro del municipio", apuntó Jofré.

Aseguró Jofré que todo lo que dice Carbajal va a ser refutado punto por punto. Pero que van a esperar, por ahora, que se concrete la denuncia penal por parte del intendente.

"Indudablemente se ha afectado el honor de Castañeda. Es una persona de prestigio, una persona honesta. Entonces, no se puede andar suelto del cuerpo poniendo en la actividad pública cuestiones que no han sido, que no son probadas. Así es que, por supuesto, Castañeda va a iniciar su acción. Si no se llega a tener la denuncia por parte del Intendente, nosotros vamos a accionar y vamos a pedir que aclare, que diga cuáles son las circunstancias y que profundice para nosotros de ahí iniciar una acción en una injuria", destacó.

Y culminó: "Si bien vivimos en un país democrático, tenemos que saber cuáles son las limitaciones que uno tiene. Y en este caso creo que se ha apresurado Carbajal en imputar alguna conducta delictiva de Jorge Castañeda".