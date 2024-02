El curioso caso del ex diputado bloquista que cobra en Rawson esperando otra designación

El 6 de enero el gobernador Marcelo Orrego confirmó en rueda de prensa que había decidido no hacerle lugar a las designaciones como vocales del IPEEM del ex ministro uñaquista Alberto Hensel y del bloquista Andrés Chanampa . Aún sin resolverse el tema designaciones, Chanampa encontró refugio en la Municipalidad de Rawson, donde se desempeña como asesor del intendente Carlos Munisaga. Si se termina concretando el pase del chimbero al IPEEM, será desafectado de Rawson.

Según publicó Diario de Cuyo, el nombramiento de Chanampa en Rawson habría generado cierto malestar entre la militancia bloquista porque la designación en el IPEEM no se cayó plenamente, por lo que hay quienes perciben que el chimbero es tenido en cuenta para dos espacios mientras que muchos otros se quedaron con las manos vacías tras la derrota en las urnas.

El peronismo uñaquista impuso su mayoría en la Cámara de Diputados, y en una dilatada sesión extraordinaria –que tuvo cuatro partes- el 21 de diciembre fueron designados Hensel y Chanampa como vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras. La propuesta del uñaquismo no tuvo el apoyo de los legisladores giojistas, quienes fueron en alianza con Juntos por el Cambio. Finalmente, por 19 votos contra 17, se impuso el dictamen U.

A las horas de las designaciones, Orrego anticipó que iba a vetar los nombres. El santaluceño se ampara en otra discusión de base, que aún no se termina de resolver. Es que, para Juntos por el Cambio, al tener menos legisladores en la Cámara, ellos representan la primera minoría en Diputados y en segundo lugar el bloquismo, por ende, una de las vocalías queda para ellos. Con una mirada totalmente distinta, el bloque Vamos San Juan analiza que las vocalías en disputa tienen que ser para la oposición porque son espacios de control al Ejecutivo. Finalmente, el 4 de enero Orrego firmó un decreto dando de baja a los nombramientos.

La puja siguió. Los diputados de Vamos San Juan y del bloquismo intimaron al primer mandatario provincial para que ambas designaciones se hagan efectivas. En concreto, lo que se sabe sobre los próximos capítulos es que cuando arranquen las sesiones habrá que designar vocales para el IPEEM y el uñaquismo insistirá con los mismos nombres, aunque no sean respaldados. Puertas adentro creen que van a conseguir esos espacios para hombres del riñón del proyecto U.

Chanampa es un dirigente de confianza de Luis Rueda, presidente del partido de la estrella y mano derecha de Uñac durante los ocho años de gestión. Fue diputado departamental por Chimbas, en donde hubo que limar asperezas en forma continua porque el bloquista con el ex intendente Fabián Gramajo se llevaban muy mal, a tal punto que no había comunicación entre ellos. La disputa, que se mantuvo fuera de los reflectores mediáticos, trascendió públicamente en la campaña por la intendencia de Chimbas. Hubo acusaciones de todo tipo y pases de factura que ya no deberán ser saldados.

Chanampa, profesor de historia y hombre larga trayectoria militante como estudiante, es amigo de Munisaga. Es tradición dentro del peronismo que se tiendan manos a los compañeros caídos. Ahora fue el turno del chimbero.