miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

Cristina Kirchner se comparó con Juan Domingo Perón y habló de "persecución y proscripción"

La ex Presidenta se expresó mediante un audio divulgado durante un acto por el Día de la Militancia Peronista realizado en Lomas de Zamora. Esa grabación se difundió en las últimas horas en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner saluda a la militancia desde su departamento en Constitución.&nbsp;

Cristina Kirchner saluda a la militancia desde su departamento en Constitución. 

La ex presidenta Cristina Kirchner, quien afronta un juicio como imputada por la causa Cuadernos, se comparó con el tres veces primer mandatario Juan Domíngo Perón y, en ese sentido, habló de “persecución y proscripción”.

Lee además
cristina kirchner recibio a economistas del peronismo, y la justicia le quiere restringir las visitas
San José 1111

Cristina Kirchner recibió a economistas del peronismo, y la Justicia le quiere restringir las visitas
julio de vido, trasladado al penal de ezeiza
Cárcel

Julio De Vido, trasladado al Penal de Ezeiza

Lo hizo mediante un audio que fue difundido en un acto realizado por el Día de la Militancia Peronista el lunes último en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, que fue divulgado en las últimas horas en las redes sociales. La ex jefa de Estado, en ese contexto, exhortó a “reconstruir confianza” y a volver a las raíces del justicialismo.

“Hoy es un día muy especial en la historia del peronismo, porque marcó el regreso del general Perón a la patria después de 18 años de persecución, proscripción y exilio. Persecución y proscripción: la eterna receta del ataque al peronismo. Cualquier similitud con la actualidad no es casual, sino directamente causal; claramente”, enfatizó la ex Presidenta el pasado 17 de noviembre.

La reconversión del peronismo propuesta por Fernández de Kirchner

En otro tramo el audio, la ex primera mandataria exhortó a los militantes a “volver a las raíces de la historia, porque el futuro siempre tiene historia”.

La ex jefa de Estado sumó: “Tenemos que volver a entender cómo debemos vincularnos para volver a reconstruir confianza por sobre todas las cosas”.

Fernández de Kirchner, en esa línea, advirtió que “es necesario revalorizar, en tiempos del 2.0, la militancia territorial, que no es otra cosa que la militancia de cercanía”.

La ex jefa de Estado la definió como “la militancia de la charla, de compartir los problemas y las alegrías también”.

Por último, sostuvo: “Está muy deshumanizado todo. Lo dije una y mil veces. Hay que volver a ser militantes políticos y no sólo militantes electorales. Porque el peronismo pudo ejercer esa representación maravillosa de las grandes mayorías nacionales cuando interpretó, reflejó y fue parte misma del pueblo argentino”.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner, en la causa Cuadernos: "A los arrepentidos los torturaron y extorsionaron"

Reino Unido anunció nuevos ejercicios militares en Malvinas

Ordenan el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, por la Causa Vialidad

Informe Final de la Comisión $Libra: El Congreso determinará si hubo "mal desempeño" de Javier Milei

Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

El gobierno nacional negocia con gobernadores incorporar obras y fondos para las provincias en el Presupuesto

Renunció al ministerio de Economía Ornella Calvete, la hija de uno de los involucrados en las coimas de la ANDIS

Sospechas de corrupción en ANDIS: uno de los principales protagonistas se negó a declarar

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas