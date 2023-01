Cómo se gestó el pase de Martinazzo: los valores que no encontró en el PRO y lo que vio en Munisaga

Martinazzo denunció al ex diputado nacional Eduardo Cáceres por violencia de género en noviembre del 2020, causa judicial que terminó con un fallo a favor del ex legislador. Según dijo, fue determinante para decidir su punto final con Juntos por el Cambio no haber recibido el llamado de ningún dirigente opositor cuando hizo la presentación judicial. “Vi que los valores que dicen militar, que los valores que publican no son así. Me di cuenta con la causa contra Cáceres que no compartíamos los mismos valores con la gente de Juntos por el Cambio. No me llamaron para saber cómo estaba ni Colombo, ni Orrego, ni Conti, ni Laciar, ni Cornejo”, detalló.