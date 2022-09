Gimena Martinazzo negocia con dos espacios peronistas para posicionarse en Rawson

En cada armado, Martinazzo ocuparía una función distinta. Con Munisaga no hay espacio para ser una primera figura. El funcionario busca candidatearse desde 2019, cuando el gobernador Sergio Uñac le pidió que no jugara para concentrar la atención en la disputa interna entre Pablo García Nieto y el actual intendente Rubén García. Es decir, la rubia deberá plegarse y acompañar. En tanto, Azcona necesita figuras que le ayuden a construir en, al menos, 10 departamentos -según la ley de lemas- para concretar su aspiración de pelear por el Sillón de Sarmiento.

Martinazzo tuvo un perfil nada despreciable en Rawson durante las elecciones de 2019. Ganó las primarias ante Roberto "Yeyo" Sosa, Carlos Fernández y Gustavo Ruiz Botella. Posicionó al Pro por encima de Producción y Trabajo. Luego, en las generales, cayó fuertemente. Se quedó con el segundo lugar, detrás del entonces giojista García.

Cabe la pregunta sobre si sostiene los votos. Principalmente, porque desde esos comicios hasta la actualidad, la dirigente bajó la intensidad de sus recorridas. Se enfocó en su disputa legal por violencia de género contra Eduardo Cáceres y se sostuvo hasta que la Justicia sobreseyó al ex diputado nacional. Ni bien sucedió, Martinazzo pegó el portazo del Pro. Sin embargo, altas fuentes del partido amarillo revelaron que tenían la expulsión lista. Sólo estaban esperando para presentarla.

Patricia Bullrich incidió con sus declaraciones para que la mujer renunciara. La última vez que visitó San Juan, dijo: "El Pro de San Juan será quien deba tomar las medidas respecto a falsas denuncias". Puntualmente, la titular del partido a nivel nacional se refirió a las presentaciones legales que hizo el afiliado Mario Ortiz contra Cornejo por enriquecimiento ilícito. "La denuncia ya fue archivada, dimos el apoyo a Enzo", dijo Bullrich la semana pasada, cuando estuvo en San Juan y tomó contacto con la prensa. Sin embargo, lo hizo extensivo a las "falsas denuncias" que, según entiende, se hicieron desde la campaña previa a las elecciones legislativas nacionales en 2021. De acuerdo a las fuentes, los dichos de la "halcón" influyeron en la renuncia de Martinazzo.

¿Por qué? En el Pro local argumentaron que no sólo tuvo que ver el sobreseimiento del ex diputado nacional Eduardo Cáceres en la causa por violencia de género, sino el respaldo del Pro nacional a Cornejo en un comunicado que emitió en las redes sociales y que llevaba la firma de Bullrich y el secretario General, Eduardo Macchiavelli. En ese escrito, destacaron que la denuncia de Ortiz fue “presentada por un afiliado que no ejerce militancia conocida y sólo se dedica a realizar permanentes denuncias a las autoridades partidarias provinciales que sistemáticamente son desestimadas”.

También marcaron que "es una situación intolerable por lo que daremos todo nuestro apoyo -al presidente del Pro local- a las medidas judiciales que desee realizar para garantizar su seguridad, la de su familia y dejar a salvo su buen nombre y honor”. De forma lisa y llana, bancaron a Cornejo de tal manera que dejaron en jaque a sus principales críticos. Martinazzo fue la primera en fustigar la gestión por no apoyarle en su denuncia contra Cáceres y por las presentaciones internas por presunto manejo irregular de fondos que hizo la concejal de Rawson, Verónica Benedetto.

"Siento mucha tristeza, pero llegué a un punto extremo de no poder trabajar y seguir haciendo política con los valores con los que entré. El grupo que maneja el Pro en San Juan no son los mismos con los que entré", dijo en declaraciones radiales Martinazzo. "Vine del comercio al espacio político a trabajar por la gente y hoy el partido no me representa, no escucha a los afiliados, no toma cartas en el asunto de una denuncia contra un diputado nacional en su momento, si dentro del partido se manejan esos valores qué podemos esperar si se maneja un departamento", cruzó.