Caucete, en llamas: una funcionaria denunció a otra por agresiones

Según dijo Rosales a Tiempo de San Juan, "yo estaba el viernes en el Concejo trabajando como todos los días, cuando ingresó esta persona y me dice que había cometido una irregularidad con respecto a mis funciones, que era poder darle a un concejal certificación de una documentación. Los concejales son autoridad superior, se la di porque es información pública, encima ellos son autores de la propia ley, y vino con un tono elevado de voz atropellando, cuando ella no tiene facultad de decirme cómo yo actuar, ya que dependo del presidente del cuerpo, ella es asesora. Lo hizo también con la auxiliar administrativa y después adentro de la oficina de Presidencia ella siguió en la misma postura. Yo sentía que estaba sola y había tres personas, no me sentí cuidada por nadie solo por mis compañeros que estaban afuera".

La secretaria administrativa dijo sobre el presidente del Concejo, Giménez, que "él estaba en Presidencia, escuchó todo lo que ella me decía y no paró la situación, incluso la justifica". Y sostuvo que "rompí en llanto porque fue un atropello horrible hacia mi persona. Me dijo que 'sos la secretaria, depende de vos, esto lo voy a judicializar'. Todo el tiempo me estaba denigrando en cuanto a mi función cuando estábamos adentro. Como tengo 23 años me dijo que no tengo la experiencia, y que mi compañera si, y que ella me tenía que haber dicho cómo se hacen las cosas".

"Yo antes que funcionaria soy persona. El maltrato de ella conmigo es violencia verbal y psicológica", se quejó la secretaria Administrativa.

Para Giménez, las cosas fueron distintas. "Esta asesora le ofició algunas cosas que no se estaban dando como correspondían pero ella lo agrandó. No hubo gritos ni falta de respeto, con toda educación ella (Quiroga) se refirió. Ella (Rosales) fue a la Policía y dijo que fue agredida verbalmente y que sufre persecución de la asesora que lleva 4 días en el Concejo".

"Ella exageró. Esto se está politizando mucho, todo lo que se escucha que pasó tiene trasfondo político", aseguró el presidente del Concejo.

En el Concejo de Caucete hay una fuerte puja que se da desde el inicio de esta nueva conformación. En el cuerpo de 7 ediles, 5 entraron con el PJ pero la intendenta no tiene en la práctica la mayoría. Es que la madre de Rosales, Sonia Recabarren, que fue rival de Rosas de la mano del giojismo en la contienda de 2023, logró ingresar dos concejales que ahora hacen juego propio e incluso son señalados por moverse para la oposición, al lado del orreguismo.

En lo que coinciden Giménez y Rosales es en adjudicar este nuevo conflicto a motivaciones políticas, por estar en diferentes espacios partidarios. "Me sumergen a mí en un trasfondo político que no tiene nada que ver conmigo, que intento poner en orden como corresponde al Concejo Deliberante", se quejó el presidente del Concejo.

Rosales fue más allá. "Yo voy a seguir en mi labor como siempre. Ellos quieren lograr que no siga más y deje todo. Cuando ingresé había videos de mi persona jurando, hablando y una foto que no había dado autorización que me tomen, es violencia psicológica y verbal. Quieren que explote, que renuncie. Esto porque no pertenecemos al mismo espacio político".

La joven agregó que "es una cuestión política porque en un lugar de trabajo se mezcla, pertenecemos al PJ con el presidente, pero llegamos por diferentes lados. El presidente había autorizado a que ella nos diga eso, pero se dirigió a nosotros mal, entró hablando en tono elevado de voz, me humilló delante de todos. Y cuando entré a Presidencia estaba sola y nadie actuó para defenderme".

Además, Rosales se quejó sobre Quiroga: "lo de la edad que dice ella, cree que porque tiene más experiencia puede venir a avasallar y atropellar. Deja mucho que desear".

La secretaria Administrativa aseguró que tras el episodio está con ataques de pánico. Este jueves hay sesión en el Concejo. "No sé si la voy a ver en el Concejo, no me gustaría que ella esté", dijo Rosales por Quiroga. A la vez, recordó que tiene en sus manos la orden de prohibición de contacto físico y verbal dictada por la jueza de Paz, Luciana Salvá Mendoza. En esa orden, la magistrada le prohíbe a la asesora "molestar a la víctima", ni siquiera referirse a ella usando las redes sociales. El oficio judicial ya fue elevado por Rosales al presidente del Concejo para que tome conocimiento.

Giménez dijo que lo entiende como un problema entre ellas, y dijo que no sabe si habrá alguna reacción institucional dentro del Concejo.

Caucete no tiene paz

El Concejo está compuesto por 7 integrantes, 5 del PJ que son Giménez, Luis Roca, Marina Poblete, Franco Buffagni y Pedro Gómez. Estos dos últimos responden a Recabarren, que en las elecciones de 2023 jugó con la lista giojista San Juan Vuelve dentro del Frente Todos por San Juan, mientras que los tres primeros jugaron con la lista uñaquista. Dentro del recinto, aseguraron fuentes calificadas, los giojistas son ahora laderos de los dos de Juntos por el Cambio, Emanuel Castro y Ramiro Fernández.

Los nuevos integrantes del órgano deliberativo caucetero vienen con roces desde siempre. Se dio una fuerte pulseada por la banca de Adriana Ginestar, que se dio cuando ella fue designada como fiscal, dejando la banca vacante antes de asumir. Entonces, se dio una lucha por quién asumiría, si el hombre que seguía en la lista, que es Gómez, o la mujer detrás, Miriam Ábrego, que quería entrar basada en respetar la paridad de género. El caso lo resolvió la Justicia y entró Gómez, mientras Ábrego amenazó con ir hasta la mismísima Corte Suprema.

Los tres ediles del riñón de la intendenta Rosas habían visto en Ábrego una futura aliada, habilitando un quórum propio, por lo que pujaron para que se quede en la banca. De hecho, la mujer llegó a jurar, pero luego se volvió atrás en un verdadero escándalo, cuando la Justicia falló a favor de Gómez.

Además, a mediados de marzo estalló otro escándalo cuando los dos de Juntos por el Cambio junto a los dos de Recabarren aprobaron un aumento salarial para ellos mismos, que la intendenta dijo que iba a vetar.