Faltazo y polémica en la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Caucete

Ya en el recinto, con la bandera izada y todo alistado para proclamar a los concejales, se detectó la ausencia Adriana Ginestar, Franco Buffagni, pertenecientes al equipo de Sonia Recabarren, quien fue candidata a intendente por Caucete; y Ramiro Fernández es de la UCR, de la línea del Pro de Ivan Kadi. Por su parte quienes estuvieron presentes en el recinto fueron Luis Roca, José Luis Giménez, Marina Poblete y Emanuel Castro.

image.png Adriana Ginestar, concejal electa de Caucete

No hubo aviso previo y en el medio de la espera surgió la noticia: Ginestar se encontraba ternada en un cargo judicial y propuesta por el PJ, obtuvo los votos suficientes para ser elegida Fiscal de Primera Instancia, designación que realizaron hoy los diputados provinciales.

Un detalle no menor es que Adriana Ginestar hoy cuenta con tres cargos. Es directora de Mujeres, Género y Diversidad (al menos hasta el 10 de diciembre); concejal electa por Caucete, elegida por el voto popular; y fiscal de la Justicia de San Juan.

“Que hayan faltado los tres a una sesión importante da a entender que se trata de algo preparado. Ella no puede renunciar porque no ha sido proclamada. Entendemos que estaba especulando con eso, para conocer si se quedaba o no con el cargo de fiscal. Es una burla en todo sentido. En ningún momento se informó que no iban a ir, es más, la estuvieron esperando”, señalaron.

Según especulan en el departamento, la intención de Ginestar era que la sesión pasara a cuarto intermedio para la semana que viene, y en caso de ser elegida fiscal, contar con la designación oficial de diputados para dar paso a quien le sigue en la lista de candidatos. “Lo grave es que no presentó un pedido de cuarto intermedio, directamente no fue”.

Esta situación despertó mucha molestia y enojo de los miembros del consejo que estuvieron esperando a que las autoridades electas se hicieran presente para poder dar paso a la proclamación. Ante la ausencia de los tres concejales electos, se pasó a un cuarto intermedio, pero para esta tarde.

“Lo más probable es que se presente en la tarde, la proclamen y renuncie cuando la designen oficialmente como fiscal. Pero todo esto es una burla”, finalizaron fuentes municipales.