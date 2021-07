El intendente de Valle Fértil sigue sin explicar cómo será el sistema para exigir a sus empleados que se vacunen

Este miércoles, el intendente de Valle Fértil, Omar Ortíz, firmó un decreto en el que pone como requisito excluyente que todos los empleados municipales estén vacunados contra el coronavirus, al menos con una dosis. Esta medida choca con las leyes laborales, dado que en Argentina no es obligatorio la vacunación.

A pesar de que Tiempo de San Juan intentó hablar con el jefe comunal para conocer los detalles de la medida, no fue posible obtener una respuesta por este tema. Sin embargo, a primera hora de este jueves habló con Radio Sarmiento, aunque tampoco explicó con precisión el decreto.

“No estoy yendo más allá del decreto nacional, porque somos conscientes que vacunarse no es obligatorio. No es que no vamos a dejar trabajar a los que no estén inoculados, sino que quienes no lo hagan deberán hacer una presentación dando los motivos y después de un análisis se tomará una decisión", dijo Ortíz en diálogo con Radio Sarmiento.

“Los empleados municipales venían pidiendo desde hace tiempo acceder a la vacunación y actualmente de las más de 300 personas que cumplen tareas en el municipio sólo el 30% se ha vacunado”, agregó.

“Hemos puesto a disposición de la comunidad todas las herramientas para que se vacunen. A los que viven en zonas los buscamos y los volvemos a llevar a sus domicilios para que se inoculen. Esta medida, que fue tomada con el consenso del Comité Covid departamental, puede parecer antipática, pero buscamos mejorar el porcentaje de vacunados”, finalizó.

Así lo manifestó Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien explicó que buscan impulsar la inmunización para poder reanudar la competencia.

"Si un futbolista no quiere jugar, se expondrá su posición y quedará al margen. Creo que si no está vacunado, no podrá jugar. Vamos a tratar de que se vacunen todos, más cuerpo técnico y auxiliares. Así, podríamos organizar una burbuja para poder jugar tranquilos", comentó el dirigente a Tiempo de San Juan.