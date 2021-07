Fútbol sanjuanino: evalúan que los futbolistas que no quieran vacunarse no puedan jugar

En medio de la polémica que generó la inédita medida de la Municipalidad de Valle Fértil, que anunció como requisito obligatorio estar vacunado para trabajar en la comuna, ahora en el fútbol sanjuanino evalúan que los jugadores que no quieran vacunarse queden fuera de la competencia. Así lo manifestó Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien explicó que buscan impulsar la inmunización para poder reanudar la competencia.

"Si un futbolista no quiere jugar, se expondrá su posición y quedará al margen. Creo que si no está vacunado, no podrá jugar. Vamos a tratar de que se vacunen todos, más cuerpo técnico y auxiliares. Así, podríamos organizar una burbuja para poder jugar tranquilos", comentó el dirigente a Tiempo de San Juan.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol iniciaron un relevamiento para conocer la cifra de futbolistas que ya accedieron a la vacunación, que en San Juan ya se implementó para mayores de 18 años sin comorbilidades. Este riguroso análisis abarca a la Primera División y Cuarta, las dos categorías que reanudarían primero sus competencias. "Por ahora ningún club ha informado cuántos futbolistas se han vacunado, estamos esperando esos datos. Vamos a tratar de que antes que empiece el torneo todos ya estén con la vacuna. Y el que no esté.... pero buscaremos que todos se vacunen", agregó Cuevas.

El presidente de la Liga Sanjuanina, quien asumió en medio de la pandemia de coronavirus, con fuerte apoyo de Claudio "Chiqui" Tapia, explicó que esta medida que analizan fuertemente tiene que ver con la posibilidad de arrancar el torneo doméstico con público. Serían 200 personas por cancha, unos 1.400 hinchas por fecha.

El fútbol sanjuanino reanudó los entrenamientos esta semana, con protocolos y 22 jugadores en cancha, tal como lo dice el DNU al que adhirió el Gobierno provincial. Mientras que en agosto retornarán los torneos. Para esto será clave que los jugadores de Primera y Cuarta se vacunen para que puedan trabajar en burbuja, explicó el dirigente.