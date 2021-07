Denuncian a tres diputados nacionales por quedarse con plata de sus empleados

Una grave denuncia se presentó en Comodoro Py, templo de la justicia Federal argentina, contra tres legisladores nacionales.

Los diputados fueron acusados de quedarse con parte del salario de sus empleados, que habrían sido nombrados en sus cargos bajo esa condición.

Los legisladores que están en la mira del abogado Alejandro Sanchez Kalbermatten son Alberto Asseff, Estela Regidor e Ingrid Jetter, todos integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio.

La presentación judicial es por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, entre otros.

Alberto Assef, diputado por la provincia de Buenos Aires, fue denunciado porque “habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional, para propiciarse un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de `puestos´ para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Alberto Assef

Su jefe de Despacho, Daniel Vico, habría renunciado por la presión de Assef contra trabajadores y contra él mismo, cuando se negó a pagarle el 20% de su contrato a cambio de mantener el puesto.

Estela Regidor, radical macrista correntina, fue expuesta en medios de comunicación con la publicación de una conversación por Whatsapp en la que la legisladora le decía a una probable empleada: “Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro".

Estela Regidor

"Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro", se justificaba Regidor, que tras el escándalo pidió licencia.

Y cerraba la indicación: “Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas".

Ingrid Jetter, correntina del PRO surgida de la Fundación Pensar, el think thank macrista, fue denunciada por su empleada María Andrea Cappa por obligarla a destinar casi el 30% de su salario (de entre 75 y 80 mil pesos) a distintas personas que Jetter le iba indicando. Tras la negativa reiterada, Cappa fue desvinculada del Parlamento Nacional, en el que estaba en planta permanente. Ingrid Jetter, junto a Mauricio Macri

En la presentación judicial, el denunciante pidió que los trabajadores Vico y Cappa, perjudicados por la maniobra de los diputados, sean llamados a brindar declaración testimonial.