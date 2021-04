Marcelo Orrego explicó por qué trató de “pelotudo atómico” a un colaborador

Hoy le tocó a un legislador sanjuanino ser protagonistas de un blooper de los que hemos visto por cientos, en una comunicación virtual.

En medio de la reunión de comisión de Asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados, mientras otro legislador hacía su exposición, se lo podía ver en cámara al diputado Orrego hablando por teléfono, con gestos ampulosos.

De golpe se escuchó: “vos dejás de laburar hoy conmigo. Sos un pelotudo atómico”.

El insulto estaba dirigido a un colaborador, y el mismo Orrego salió momentos después a aclarar lo sucedido.

“Ante todo quiero pedir disculpas por el exabrupto de público conocimiento. Quiero aclarar que no estaba hablando con ningún empleado, y que nadie fue desafectado”, escribió en twitter.

“Estaba en comunicación con un colaborador de mucha confianza con quién tengo una relación de muchos años y a quién le pedí las disculpas correspondientes”, explicó.

“Lo que sucedió fue que le pedí que acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa. Soy muy pasional cuando se trata de la necesidad de la gente y, como nos sucede a todos en estos tiempos difíciles, en algunas jornadas se torna complicado no perder la calma. Eso no justifica para nada lo sucedido, pero son errores humanos”, justificó.

“Hago extensiva las disculpas al resto de legisladores que estaban en reunión de Comisión”, concluyó.