Más cruces en la UNSJ por el escándalo de la filtración de datos y una inquietante encuesta

Empezó con llamados telefónicos que, en principio, fueron tomados de molestos. Docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de San Juan acusaron que recibían llamados de una consultora y eran interrogados acerca de las intensiones de voto para las elecciones del 10 de junio, que definirán la estructura política-administrativa de la casa de estudios. De inmediato, los referentes de casa espacio universitario advirtieron que era una práctica repetida e inquietante. No era claro cómo habían obtenido los datos telefónicos de los integrantes de los dos estamentos. Ya hubo presentaciones ante el rector, Oscar Nasisi, para que, en el seno del Consejo Superior, haya explicaciones sobre la filtración de datos sensibles. Este jueves será el encuentro que promete una escalada en las hostilidades.

El protagonista de la movida fue Roberto "Duro" Gómez, actual decano de la Facultad de Arquitectura y competidor por el máximo puesto universitario. Él mismo lo admitió en declaraciones periodísticas. Generó malestar en la comunidad de la Unsj y los otros candidatos salieron con los tapones en punta. El arquitecto, cercano al actual rector, explicó a Tiempo de San Juan que no "tengo idea de cómo lo han hecho". Es que la consultora Trípode, parte de la formación Somos Unsj, y no contratada, es la que realizó las encuestas con base en los números telefónicos de los docentes, nodocentes y, en algunos casos, hasta estudiantes. Según dijo, "han conseguido datos públicos de padrones anteriores", aunque se excusó y comentó que no sabe el cómo operaron para hacerse de ellos. Calificó como una "torpeza" de la consultora haber "molestado" al personal y dijo que "no hubo nada malhabido".

Las acusaciones contra Gómez empezaron la semana pasada. El 21 de abril, el consejero superior Daniel Durán -ligado a Tadeo Berenguer- había dicho a este medio: "Alguien tiene que explicar cómo llegaron los datos a la encuestadora. Es un tema a analizar cómo se puede haber producido esta vulneración, pero hay una relación directa entre la patronal, que es la que tiene todos los números, como en cualquier empresa, en este caso el Rectorado". En pocas palabras, hay rumores sobre la posibilidad de que el mismo Nasisi, quien apoya al arquitecto para que lo suceda, haya entregado datos privados de la institución. Pero son rumores. Los espacios políticos son cautos sobre quién puede ser el responsable de la filtración.

La decana de la Facultad de Filosofía y candidata al Rectorado, Rosa Garbarino, repudió la filtración y el uso de los datos. "Hemos tomado la decisión de, ante las denuncias presentadas por los consejeros Durán y Mónica Morvillo, esperar a que en el Superior se den las explicaciones correspondientes", dijo la mujer. Y apuntó contra Gómez por la efectiva confección de las encuestas. "Entiendo que si una consultora le dice a un candidato que tiene datos con este tipo de información, hay que tomar la decisión como espacio político de no utilizarlos", razonó. Garbarino, además, cuestionó la honradez de la lista del "Duro": "Estas no son formas de encarar una elección universitaria. Lo mejor es debatir propuestas, no hacerte este tipo de encuestas", disparó.

Otro candidato que se expresó contra la movida de la consultora del espacio oficialista es el secretario de Obras de la Unsj, Jorge Cocinero Raed, quien mostró su "preocupación" por la situación. Los consejeros que responden al líder de Universidad Activa, Horacio Vives y Héctor Lepes, también presentaron una carta ante Nasisi para que se informe la dinámica de los hechos. "Es un tema grave tenemos que saber si en la Unsj se produjo la fuga o si no, por dónde", dijo, y agregó que "no es dato, sino todo lo que conlleva" porque "están usando mis datos, mi correo electrónico, mi número de teléfono, es información sensible". Tanto él como Garbarino solicitarán el armado de una comisión de investigación para el caso.

La encuesta del espacio de Gómez

Según dijo el arquitecto a Tiempo de San Juan, la "inquietud" del resto de los candidatos sobre la filtración de datos está motivada porque "los números no les dan" y esto "son elecciones". Los guarismos que obtuvo la lista Somos Unsj a través de la encuesta de Trípode son desconocidos, pero Gómez enfatizó en que están muy bien posicionados y "hay una diferencia entre cuatro y cinco puntos entre el primero y el segundo". Además, el balotaje, de acuerdo a Gómez, es una realidad. Y la puja estará entre quienes lleguen a esa instancia.