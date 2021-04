Silencio en el Pro de San Juan por el presunto descuento en el sueldo de unos concejales

Un nuevo escándalo sacude al Pro sanjuanino por la denuncia de una concejal de Rawson contra Gimena Martinazzo. En la misma la edil Verónica Benedetto dijo que la vicepresidenta del partido la obligaba a ella y a tres concejales más a pagarle una cuota del sueldo todos los meses. La denuncia habría sido presentada el pasado 14 de febrero en el Tribunal de Disciplina del partido contra Martinazzo y su padre, que aparentemente, les hacían firmar unos documentos en blanco a los dirigentes a modo garantía para que les pagaran el 20 por ciento del sueldo mientras durara el mandato de los funcionarios rawsinos. En el partido nadie quiso dar explicaciones por la grave denuncia.

Según dijo Benedetto en Diario de Cuyo, los damnificados también serían sus pares Pedro Calvo, Rocío Cárdenas y Flavia Gil. Por otro lado, la actualización salarial indica que un concejal gana 162.000 pesos mensuales, por lo que si la denuncia es cierta, la vicepresidenta del Pro local se habría quedado con 32.000 pesos de cada edil todos los meses. Aparentemente la concejal habría accedido de "buena fe" a dar el dinero pensando que era con fines partidarios, pero luego cambió de padecer por una serie de eventos que derivó en la división del bloque opositor de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rawson. El asunto del manejo irregular ya se venía diciendo extraoficialmente, pero fue durante este miércoles que tomó carácter público. Además, fuentes del caso, señalaron que es posible que la denuncia trascienda del ámbito partidario y llegue a la justicia por la incursión de otros delitos.

Por otra parte, es importante señalar que esta denuncia se radicó en la misma fecha que Benedetto salió a decir que Gimena Martinazzo "no tiene códigos y tiene formas de trabajo que yo no comparto, maltratos y así yo no puedo cumplir mis funciones. Por eso esta separación es para blanquear la situación y de ahora en más no responder políticamente a ella”, sostuvo en otra nota de este diario. De igual manera la funcionaria nunca mencionó el asunto del dinero en aquella primera denuncia. Lo cierto es que el conflicto derivó en la creación del nuevo frente "Bloque Pro", con Benedetto y Calvo de un lado, y Cárdenas y Flavia Gil del otro en el bloque "Juntos por el Cambio". Hasta en su momento se habló de una posible intervención del partido por autoridades del Pro a nivel nacional.

De momento ninguna autoridad del partido quiso expresarse al respeto por esta denuncia. Benedetto no argumentó cuales fueron las circunstancias en que se dieron esas supuestas firmas de documentos en blanco, Martinazzo tampoco quiso hacer uso de la palabra y el presidente del Pro en San Juan, Enzo Cornejo, tampoco atendió el teléfono durante la mañana de este miércoles.

Lo cierto es que esta acusación sacude nuevamente a un partido que viene de escándalo en escándalo. Siendo el punta pie más significativo el conflicto que surgió a fines del año pasado, cuando Gimena Martinazzo denunció al legislador Eduardo Cáceres por violencia de género. Por tal motivo, el diputado nacional fue investigado y finalmente procesado por la Justicia por lesiones leves agravadas por el vínculo, lo que fue apelado por el funcionario. Al respecto el Tribunal de Disciplina debía expresarse al respecto, pero no hubo novedades de momento.

Así mismo es importante destacar que Benedetto y Calvo son miembros del Tribunal de Disciplina del partido, por lo que probablemente tendrán que excusarse al estar involucrados en la denuncia contra Martinazzo.