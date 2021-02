"Maltratos y falta de códigos": la durísima acusación de una concejal a Martinazzo

La denuncia por violencia de género que involucra a Jimena Martinazzo y a Eduardo Cáceres, dos figuras considerables del Pro en San Juan, finalmente se vio reflejada en la vida política del partido. El clima puertas adentro no era el más auspicioso desde que la vicepresidenta del movimiento denunció al diputado nacional en diciembre del año pasado por maltratos físicos y psicológicos, y de manera reciente, la grieta se vio reflejada con la división del bloque opositor de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rawson.

Fue cuando dos de los cuatro ediles del Pro local se apartaron y solicitaron a las autoridades del cuerpo conformar un bloque propio. Se trata de María Verónica Benedetto que tomó la iniciativa de separarse y luego se sumó el concejal Pedro Calvo, que según explicaron fuentes del partido, responden a Eduardo Cáceres. Mientras que los dos restantes, son Rocío Cárdenas y Flavia Gil, que se los ve más cercanos a Martinazzo. La separación ya es una realidad y de momento solo queda esperar la resolución que formalice la creación del nuevo frente llamado Bloque Pro que convivirá con Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante rawsino.

Según afirmó Benedetto a este diario “la separación no responde al conflicto actual que hay entre Cáceres y Martinazzo, sino que viene hace tiempo”. Y agregó que “esto empezó desde el día uno que asumí mis funciones como concejal, ella lo hizo insostenible al trabajo. No coincidimos en códigos, tiene formas de trabajo que yo no comparto, maltratos y así yo no puedo cumplir mis funciones. Por eso esta separación es para blanquear la situación y de ahora en más no responder políticamente a ella”.