Recrudece el conflicto con los municipales en Rawson: fractura expuesta y silencio de las autoridades

La semana empezó con un nuevo capítulo del conflicto entre el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y la Municipalidad de Rawson. Este lunes, tras una reunión en la Subsecretaría de Trabajo local que les dejó gusto a poco, los afiliados al gremio se convocaron frente al palacio municipal, en asamblea, para exigir la presencia de las autoridades. Pero, según dijeron, no tuvieron respuesta de los funcionarios de jerarquía y se apostaron en el lugar para esperar. Llevaron carteles, bombos y quemaron ruedas. Aseguraron que este martes ocurrirá lo mismo si no logran hablar con el intendente, Rubén García. Del otro lado, hablan de un "paro encubierto".

De acuerdo al secretario General del Suoem, Antonino D'Amico, durante la mañana hubo un encuentro con el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, que había sido pedido por el jefe comunal rawsino. Sin embargo, con motivo de su salud, García se ausentó y envió a los abogados del municipio. De la reunión no resultó nada productivo: "No llevaron una solución", dijo el gremialista. Se trata de un reclamo de vieja data para que los empleados de Rawson sean reacomodados en el organigrama y recategorizados en sus funciones. Un compromiso que tomó la actual gestión que aún no puede concretar. "Estuvimos dos horas y el subsecretario nos dijo que nuestro reclamo es legítimo", sostuvo D'Amico.

El Suoem se plantó frente a la Municipalidad de Rawson. Permanecieron varias horas y quemaron cubiertas de autos.

En agosto, el intendente había tomado cartas en el asunto, convocó al gremio y armó una comisión de cuatro personas -dos municipales y dos asesores- para revisar la estructura del municipio. D'Amico aseguró que la parte sindical se cumplió, que el informe está redactado y que ingresará en el Concejo Deliberante para el tratamiento. Los números que manejan en el Suoem, contó el hombre, reflejan que hay 274 vacantes para empleados en el municipio, pero que no hay intención cubrirlos. Además, tiró una fuerte denuncia: "Fueron sustituidos por cargos políticos".

El secretario General del Suoem apuntó a los fondos que no se están destinando al ascenso a esos 274 empleados. "Vamos a pedir al Concejo Deliberante una comisión de investigación para saber el destino de esos fondos", dijo. Y lanzó su hipótesis al respecto, en Rawson "hay aproximadamente 200 coordinadores". Dio a entender que hacia allá van las mejoras que podría tener los empleados. También ingresó un tema hasta entonces callado: los contratados por cooperativas. "Nosotros queremos que ingresen como municipales porque si no es un negocio, el intendente arregla con el jefe de la cooperativa y a los empleados no les paga lo que corresponde", señaló.

Del otro lado, fuentes calificadas dijeron no entender la medida de fuerza frente al palacio municipal y hablaron de un "paro encubierto". Durante la reunión en Trabajo, los abogados del municipio expresaron que no está en sus manos llamar a paritarias y resolver el conflicto del nuevo organigrama. Se debe al planteo judicial que presentó la Unión del Personal Civil de la Nación San Juan (Upcn) ante el Cuarto Juzgado Laboral para ser incorporados a la paritaria. Hasta que el juez Federico Soria determine la participación del gremio o no, no se pueden reanudar las charlas entre las partes que convocó el titular del Concejo, Juan Carlos Salvadó, durante la ausencia de García, que estaba internado en una clínica de Buenos Aires. Es decir, ni los cambios en el organigrama ni los sueldos se pueden discutir.

Seguridad ante el reclamo. Policías hicieron un cordón en los ingresos al edificio.

Según explicaron las fuentes, el Suoem incurre "de facto, en una acción encubierta". Los afiliados -que prometen regresar al edificio hasta que el intendente los reciba- tienen el derecho constitucional de realizar asambleas, como la de este lunes, y la subsecretaría de Trabajo no puede ejecutar ninguna medida. Pero, en realidad, señalaron, "es un paro no notificado" porque no cumplen con sus funciones normales.

"Los vecinos quedan en el medio de la situación", resaltaron, "esto es algo que resuelve la política". La frase es una síntesis de conflicto -una fractura expuesta- que, amén de la necesidad de los municipales de ser recategorizados, es parte de una puja política entre Rubén García y Juan Carlos Salvadó, que se ve espejada en las medias de fuerza y en el choque entre Upcn y el Suoem. De alguna manera, Upcn ayudó al titular del Ejecutivo municipal cuando hizo la presentación judicial. Frenó la paritaria. Mientras que ahora, el Suoem presiona para que se reanude -pese a que no es legalmente posible- y "juega" para el presidente del Concejo.

Aunque D'Amico aseguró que no están metidos en la interna y que "la pegamos de rebote", el secretario Adjunto de Upcn, Gabriel Pacheco, dejó entrever las posturas porque cuando se enteró del llamado a paritarias del entonces intendente interino dijo a Diario de Cuyo: "Es llamativa la convocatoria que hizo Salvadó con el intendente internado. Concretamente, hay un problema y un desacuerdo entre ellos. Además, ¿tanta necesidad había de hacer la convocatoria?". Con un claro posicionamiento a favor del intendente.

Al cierre de esta edición, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con la García, Salvadó y el secretario de Gobierno de Rawson, Elías Robert, pero ninguno respondió. Hay silencio de las autoridades.