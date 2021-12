El sugerente mensaje de Sergio Uñac

En un acto realizado en la Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, tomó juramento a los nuevos ministros que formarán parte del gabinete. Al finalizar la jura de cada uno de ellos, Uñac hizo uso de la palabra para despedir a los funcionarios salientes, pero previo a dedicarle palabras a cada uno de ellos, brindó un sugerente mensaje libre a interpretaciones.

“Si les digo que es un momento fácil, no. Pero de acuerdo a como miro la vida, cambio la facilidad y la incomodad por el desafío, por entender que hay cosas que en la vida son naturales y que uno las tiene que desdramatizar”, comenzó diciendo el Gobernador. Afirmó además que le gustan los desafíos, tanto en la vida personal como laboral. “Me gusta mucho llegar a un lugar, y establecer bandera, que sepan que uno llegó, que tiene su impronta, que establece un punto de partida”, afirmó.

Y continuó “lo distintivo es que me gusta mucho irme de un lugar, irme bien, con la naturalidad de haber cumplido con los objetivos que yo me propuse, pensando que la democracia es la renovación, y la renovación no implica alguien contra alguien”. Tras decir eso, destacó que la renovación es necesaria y que no se trata de un funcionario versus funcionario, sino que simplemente son nuevos desafíos, pero aplicando presión a su manera enunciando que tiene la absoluta confianza sobre los nuevos miembros del gabinete que trabajarán de la mejor manera, porque por eso han sido convocados.

La despedida de Uñac a los funcionarios salientes

“He trabajado con absoluta tranquilidad y ustedes han trabajado con absoluta honestidad”. Así reconoció Sergio Uñac la gestión de los funcionarios que hoy dejan el gabinete provincial, pero previo a ello se tomó unos minutos para dedicarles palabras puntuales a cada uno de ellos.

Al primero que despidió fue a Andrés Díaz Cano, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico, haciendo referencia a la relación que mantuvieron cuando Uñac era intendente de Pocito. “Andrés fue quien me prendió una lucecita que en el municipalismo era muy distante en ese momento, que fue poder planificar. Andrés ha sido parte de la historia mía política personal”.

Continuó con Tulio del Bono, quien se encontraba sentado al lado de Díaz Cano y deja su cargo de Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Tulio me hizo entender que la ciencia, la tecnología y la innovación no era algo distante y contrapuesto al Estado. El Estado tiene que tener un rol preponderante, dirigido y conducido para que la ciencia y tecnología sean un motor de las actividades económicas”.

“Es necesario un ministro con fuerza y con Felipe queda mucho por hacer, pero hicimos mucho, como poner a la educación en el centro de las políticas públicas”, dijo Uñac, haciendo mención al trabajo realizado en conjunto con Felipe de los Ríos, quien supo conducir la cartera de Educación.

Al hacer referencia a Raúl Tello, ex secretario de Ambiente, el Gobernador hizo referencia al trabajo en conjunto para poder establecer un trabajo coordinado entre el medio ambiente y la minería. “Hicimos coexistir esto y convertimos a San Juan en la provincia que más cuida el medio ambiente”.

La última funcionaria de quién se despidió fue de Fabiola Aubone, quien hace dos días asumió como diputada nacional. Al hablar de la gestión de Aubone, recordó la implementación de la SUBE y del Sistema de Flagrancia, dos cambios significativos para la provincia, para referirse a la RedTulum, desafío que ahora deberá abordar el ministro entrante, Alberto Hensel.

“Felicitaciones a todos, gracias por estar acá y todo el éxito. Gracias a la Escribana, que asumió hoy y empezó a trabajar como corresponde” finalizó el primer mandatario provincial, Sergio Uñac.