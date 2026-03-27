viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El Drone de Tiempo

Desde el cielo, así se vivió el inicio de la Cabalgata de la Fe a Difunta Correa 2026

Pasado el mediodía de este viernes, distintas agrupaciones gauchas locales, de otras provincias y de países vecinos partieron hacia Caucete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El inicio de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, desde el drone de Tiempo.

El inicio de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, desde el drone de Tiempo.

Este viernes 27 de marzo, pasado el mediodía, se dio inicio a la XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Como es habitual, la columna de gauchos partió desde Capital; sin embargo, en esta oportunidad, en lugar de salir desde el municipio, lo hizo desde la plaza Severino Di Stéfano.

Lee además
estuviste en el colorido comienzo de la xxxv cabalgata de fe a la difunta correa: buscate
Tradición a pleno

Estuviste en el colorido comienzo de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa: buscate
la gratitud, el sentimiento y la tradicion, un ano mas los motores de la cabalgata de fe a la difunta correa
En marcha

La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa

Después del tradicional acto de apertura, que contó con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, la columna de jinetes emprendió su camino hacia el este sanjuanino. Tiempo de San Juan captó el momento desde el cielo, para mostrar el evento en todo su esplendor.

Embed - Drone cabalgata

Cabe recordar que las distintas familias y agrupaciones gauchas tenían prevista su primera parada en Santa Lucía, luego en 9 de Julio y finalmente en Caucete, donde pasarían la noche. El sábado, a primera hora de la mañana, tienen previsto continuar el camino hacia el paraje Difunta Correa, en Vallecito. Allí se vivirá el tradicional almuerzo, una jineteada y, para finalizar, un show artístico.

Temas
Seguí leyendo

A cambio de caballo, el "Ave Fénix": el particular desfile de un gaucho sanjuanino hasta la Difunta Correa

Banco San Juan acuerda con una importante empresa de auditoría minera para fortalecer la cadena de valor del sector

En San Juan descartaron dos casos de chikungunya que estaban bajo estudio

Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan

Exclusivo: la próxima edición de la Cabalgata de la Fe sumará un día más y harán un importante sorteo

El Hospital de Sarmiento tiene nuevo director desde este viernes

Cuándo reabre el comedor gratuito del CUIM de la UNSJ y cómo anotarse

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Te Puede Interesar

Marcos Maciel, un sanjuanino de 78 años que, lejos de montar a caballo, emprendió el recorrido hacia la Difunta Correa en su “cochecito”, bautizado “Ave Fénix”. video
Cabalgata de la Fe

A cambio de caballo, el "Ave Fénix": el particular desfile de un gaucho sanjuanino hasta la Difunta Correa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia
Campaña

Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia

Jorge Escobar
ENTREVISTA

Escobar, a fondo: de "Milei es necesario para el PJ" a "Uñac está verde para ser presidente" y un consejo político al oficialismo

El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto
Pelotón en crisis

El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto

La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa
En marcha

La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa