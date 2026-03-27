Desde el cielo, así se vivió el inicio de la Cabalgata de la Fe a Difunta Correa 2026

El inicio de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, desde el drone de Tiempo.

Este viernes 27 de marzo, pasado el mediodía, se dio inicio a la XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Como es habitual, la columna de gauchos partió desde Capital; sin embargo, en esta oportunidad, en lugar de salir desde el municipio, lo hizo desde la plaza Severino Di Stéfano.

Después del tradicional acto de apertura, que contó con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, la columna de jinetes emprendió su camino hacia el este sanjuanino. Tiempo de San Juan captó el momento desde el cielo, para mostrar el evento en todo su esplendor.

Embed - Drone cabalgata Cabe recordar que las distintas familias y agrupaciones gauchas tenían prevista su primera parada en Santa Lucía, luego en 9 de Julio y finalmente en Caucete, donde pasarían la noche. El sábado, a primera hora de la mañana, tienen previsto continuar el camino hacia el paraje Difunta Correa, en Vallecito. Allí se vivirá el tradicional almuerzo, una jineteada y, para finalizar, un show artístico.

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