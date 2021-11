Ahora el Gobierno quiere frenar a los laboratorios: van por el congelamiento de precios de los remedios

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti adelantó que prepara reuniones con obras sociales y laboratorios para intentar congelar los precios de los remedios.

Los fármacos, que subieron escandalosamente en los últimos tiempos, "hacen imposible una política de ingresos para la gente", resumió el funcionario.

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber", consideró.

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", advirtió Feletti.