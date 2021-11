Alberto Fernández en “modo 2023”: pidió mucha militancia y PASO en todo el país

Casi sin excepción, las fuerzas que integran el Frente de Todos marcharon hoy a Plaza de Mayo en la conmoración del día del militante peronista.

La fecha fue instituida como un homenaje a los militantes del peronismo que resistieron la proscripción, los fusilamientos y la persecución desde 1955, y que lucharon para el regreso de Perón al país, cuyo primer intento se produjo un 17 de noviembre de 1972. Perón tuvo que volver a irse de Argentina, y su regreso definitivo se consumó el 20 de junio de 1973, ya con Héctor Cámpora en la presidencia de la Nación.

La movilización, convocada inicialmente por la CGT y el movimiento Evita, logró la adhesión de todos los espacios políticos, sindicales y sociales de la coalición. Incluso medios opositores destacaron que la convocatoria alcanzada era la que se buscaba, más de 100.000 personas.

Ningún dirigente ocultó tampoco que la idea de la marcha es blindar al presidente tras la derrota electoral del 14, que, cuando se organizó la marcha, se esperaba mucho más violenta.

La recuperación del gobierno con respecto a las PASO terminó convirtiendo a este encuentro es una especie de festejo de lo que no fue, una paliza electoral irremontable.

En su mensaje Alberto Fernández cargó contra los especuladores financieros, contra los formadores de precios, y contra el macrismo.

Pidió una redistribución federal de la riqueza, para que las ganancias “no se queden en el centro” del país, la zona que el dio a espalda al gobierno de manera más clara.

Fernández recalcó que hay que ir dejando de lado los planes, “para que se conviertan en empleo, que les garanticen jubilación, aguinaldo, vacaciones. No estamos para quitar derechos sino para dar derechos”, en un tiro por elevación a la propuesta del macrismo sobre terminar con las indemnizaciones.

Con respecto a la ola de inseguridad que se abatió sobre el conurbano días antes de las elecciones reclamó “fuerzas de seguridad que atrapen a los delincuentes, y una justicia que los juzgue y los meta presos, en el estado de Derecho en el que vivimos”.

“He visto a muchos preguntarse qué festejamos, si fuimos derrotados. Compañeros y compañeras, yo les digo que el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”, arengó Fernández.

“Déjennos trabajar, dejen de sembrar el odio. El odio es contagioso, pero más lo es sembrar e amor y la esperanza. Hagamos eso, contagiemos a los ciudadanos de eso. Hay una Argentina que va a crecer y va a incluir a todos”, insistió.

“He pedido que trabajemos por unas políticas básicas que tenemos que consensuar con los que no piensan como nosotros. Si Macri no quiere hablar, que se quede encerrado con los amigos a hacer negocios”, disparó.

“Si Milei no quiere hablar que se quede con sus amigos que niegan el terrorismo de Estado y no reconocen la diversidad. No tenemos nada que hablar con ellos”, apuntó, dándole una entidad a un fenómeno que muchos consideran efímero y marginal, que sorprendió a muchos de los propios.

“En estos dos años voy a cumplir la palabra que empeñe en esta misma plaza. Vos a hacerlo en dos años porque la pandemia paralizó nuestras posibilidades”, prometió.

“Les pido que hoy mismo vuelvan a abrir las unidades Básicas, pongan mesas en las calles, díganle a los argentinos que tienen un gobierno, un presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido”, solicitó.

“Sabemos que somos una fuerza diversa, pero que tenemos comunes denominadores: salud pública, educación pública, trabajo, empleo, estar al lado de los que invierten y no de los que especulan, pero respetándonos entre nosotros, pongamos sobre la mesa los matices”, advirtió.

“Mi mayor aspiración es que en el 2023, desde el presidente hasta el último concejal, lo elijan los primeros los compañeros del Frente de Todos”, bramó, planteando una PASO en cada rincón del país.

“Aunque los medios nos bajen el volumen, alcemos nuestras voces. Tendremos un 2023 en el que se cumplirán 40 años de democracia, pero también 50 de la última elección de Perón, y 20 años del día en que fue elegido Néstor. En honor a ellos, a Eva, tenemos que hacerlo necesario para que en el 2023 aseguremos la victoria que se merecen los argentinos”, concluyó.