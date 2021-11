Lousteau en San Juan: criticó fuerte al oficialismo y destacó que JxC es mejor que Cambiemos

De cara a las elecciones legislativas, a realizarse el próximo 14 de noviembre, los candidatos locales de Juntos por el Cambio recibieron la visita del senador nacional Martín Lousteau, quien habló de diversos temas, sin dejar de criticar al gobierno nacional.

En conferencia de prensa, el legislador nacional destacó que “Juntos por el Cambio es mejor que Cambiemos, entre otras cosas porque frente a un oficialismo que dijo que iba a volver mejor, lo único que hizo fue ponerse una máscara y cuando la sociedad le dijo `por acá no´, se quitó la máscara rápidamente y ahí volvieron todos. Juntos por el Cambio fue a las PASO en 17 provincias para que el liderazgo a futuro sea con gente nueva. Eso es lo que construyó Juntos por el Cambio, un mejor frente”, dijo.

Sobre la actual gestión nacional, Lousteau no se cayó nada, sino que, por el contrario, fiel a su estilo, afirmó la degradación que viene teniendo el país, de manera gradual, se vio evidenciada con la pandemia. “El Estado no supo salir a comprar vacunas a tiempo distribuyó mal las vacunas, no tuvo ninguna alternativa ni herramienta más que encerrarnos, no construyó como distribuir contenidos distintos a los estudiantes de manera virtual. Es un Estado sin acceso a la infraestructura tecnológica que no supo formar docentes. Es un Estado que no nos pudo educar durante más de un año. Es un estado que no supo cómo emitir plata y hacérsela llegar a las pymes. Es un estado que no puede controlar la seguridad. Es un Estado al que le decimos basta”.

Al finalizar la conferencia, el legislador nacional, que estuvo acompañado por los candidatos Susana Laciar, Enzo Corneo, Alejandra Leonardo y el diputado nacional por San Juan, Marcelo Orrego, expresó que espera que el Gobierno entienda el mensaje de la ciudadanía para entrar en un proceso de dialogo más virtuoso para una mejor gestión del Estado.