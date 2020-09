¿Qué se sabe del regreso de los vuelos a San Juan?

El regreso de los vuelos de cabotaje en la Argentina viene de prórroga en prórroga y todo debido al aumento de los contagios de coronavirus en gran parte del país.

La última decisión tomada por el Gobierno Nacional es que no haya habilitación al menos hasta el próximo 12 de octubre. Obviamente que San Juan está adherida a esta disposición, pero eso no ha imposibilitado que se mantuvieran comunicaciones con Aerolíneas Argentina.

La propia Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura, lo confirmó al decir: "Nosotros hemos estado en contacto con Aerolíneas Argentinas y la realidad es que, como viene sucediendo, se ha ido corriendo la fecha que el Ministerio de Transporte autorizaba para los vueltos por el aumento de los contagios”.

“Llegado el momento, cuando la aerolínea nos confirme que pueden volver los vuelos a San Juan, tendremos que evaluar si activamos o no en función de nuestro estatus sanitario, como se hará en cada una de las provincias. Y además habrá que definir cómo debería ser el protocolo de ingreso de los pasajeros, que actualmente sería de 7 días de aislamiento en hoteles”, agregó la ministra.

Sin poder decir si será en octubre o no cuando se activen los vuelos por el interior del país, Grynszpan sí se permitió comentar: "Cuando se pueda volver creo que no será en todas las provincias a la vez. Será un regreso progresivo y seguramente se empezará por las rutas más rentables, ya que no hay que olvidar tampoco la situación de Aerolíneas”.