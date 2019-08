El funcionario sanjuanino y macrista del exabrupto desmintió un video viral

Ernesto "Tito" García era el titular de la CNRT en San Juan y tenía un perfil bajo, hasta este lunes cuando un exabrupto que publicó en las redes lo convirtió en el desafortunado protagonista de varias noticias. Con un posteo que título "Conclusiones de las preliminares PASO", el funcionario macrista dijo que quienes no votaron al oficialismo "les gusta la mierda".

Tras esto García renunció a su puesto, pero la polémica sigue persiguiéndolo. Es que el martes comenzó a circular un audio y también un video en el que un programa de televisión reproduce ese audio, donde se escucha a un hombre decir cosas terribles, algunas muy similares a las que publicó el sanjuanino, pero sumando más frases xenofóbicas, racistas y agravios a la población en general. El material supuestamente era una grabación del ex titular de la CNRT

García salió a defenderse de esta versión y aseguró que cometió "un exabrupto en las redes sociales, admití mi equivocación, incluso presenté mi renuncia por eso. Pero no puedo permitir que utilicen esa situación para mentir. Cualquiera que escucha ese audio y me conoce se da cuenta que no soy yo, es una voz totalmente distinta a la mía".

El posteo y el audio

Las palabras que le costaron el cargo a García son las siguientes:

1. No les des cloacas, les gusta la mierda

2. No les des seguridad, les gustan los chorros

3. No les des a Bullrich, les gusta la mierda

4. No les des educación, les gusta comerse las eses

5. No les des futuro, les gusta el pasado

"Juntos Somos Imparables", "Que se maten todos" y "No vuelven más".

En el polémico audio se repiten algunas de estas frases, pero la violencia escala hacia puntos aún peores. "Los negros eligieron (..) quieren asado, vino, mucha birra, todo lo que sea gratis posible", empieza.

Luego el tono discriminador del sujeto que suma insultos xenofóbicos y asegura que "el error lo cometieron nuestros abuelos que se subieron al barco equivocado, se tendrían que haber ido a Estados Unidos o algo así, estos son imposibles de domesticar. Vinieron los españoles se aparearon con los indios y nacieron los peronistas y los hinchas de Boca". El discurso del hombre termina sugiriendo que "Macri les deje el país lo peor posible, para ver como lo soluciona".

Escuchá el audio completo acá: