Le pidieron la renuncia al funcionario macrista que descalificó a los votantes del Frente de Todos

Ernesto "Tito" García es el delegado en San Juan de la Comisión Nacional de Transporte. Su nombre apareció en los medios de comunicación luego de una serie de declaraciones tras los resultados adversos del Frente Juntos por el Cambio. En su cuenta personal de Facebook hizo un descargo en el cual dijo que a los votantes del Frente de Todos les gusta "la mierda" y la "merca". Ante la viralización de su análisis de las elecciones, la Comisión Nacional de Transporte le pidió la renuncia a través de un comunicado.

"No les des seguridad, les gustan los chorros; no les des a Bullrich, les gusta la merca; no les des educación, les gusta comerse las eses; no les des futuro, les gusta el pasado", puso en su cuenta de Facebook. Este posteo generó una ola de repercusiones que impactaron de lleno en su carrera política. Luego usó otra vez la misma vía para pedir disculpas y poner a disposición su renuncia.

“Siendo un funcionario público no puede hacer este tipo de declaraciones. Más allá de que sean a título personal y que haya pedido disculpas, fueron antidemocráticas y ofensivas hacia todos los ciudadanos y no se corresponden con los valores de la CNRT”, expresó a través de un comunicado la Dirección Ejecutiva del organismo.

Antes de las elecciones. García usó las redes y se refirió a la política como "el que hace política debe mostrar su capacidad de trabajo y no descalificar al otro".