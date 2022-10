Violento asalto a un taxista en Chimbas: 3 delincuentes lo atacaron con un arma

Violencia de género Chimbas: un hombre preso por agredir a cuchillazos a su ex

Todos se bajaron, uno de los ladrones se quedó al lado de él en modo vigía, otro le puso el revolver en la cara y le gritaba que no se moviera porque lo iba a matar. El tercero se quedó en el interior del auto y empezó a sacar todo lo de valor, celulares, dinero, entre otras cosas.

Consumado el robo, los ladrones le dijeron que se fuera, pero este le dijo que no podía irse porque no tenía las llaves. Los delincuentes se fueron y dos se dirigieron hacia el Norte y el otro dobló en una esquina y se ocultó en una casa a unos 50 metros.

Los policías llegaron al lugar y entrevistaron al taxista. Les explicó lo que le pasó y les señaló la casa donde se ocultó uno de ellos. Tocaron la puerta y una mujer los atendió, le contaron lo que había sucedido. La señora se devolvió al interior y vino con uno de sus hijos. El damnificado lo reconoció al instante. Se hizo rastrillaje a la casa y encontraron en el fondo uno de los celulares que le habían robado al taxista.

Este ladrón fue identificado como Mauro Daniel Lucero (19) y quedó a disposición de Flagrancia por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por ser en poblado y en banda. Se supo también que Lucero cuenta con un antecedente de junio de este año. En aquella ocasión cayó por el delito de robo triplemente agravado por ser cometido con arma de fuego no apta para el disparo, en poblado y en banda con la participación de un menor. Esta causa no tendría resolución.