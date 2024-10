Video: ofrecen recompensa para atrapar a un ladrón que robó herramientas en un hotel de San Juan

Según el relato de Morales, el ladrón se llevó una atornilladora eléctrica DeWalt, una tijera de durlock Stanley, una amoladora Bosch, un circular de mano Gladiador y un nivel láser negro 360°. Por este motivo, difundió el video del secuestro, sucedido cerca de las 22:30 horas del 2 de octubre pasado.

Embed - Mariano Morales on Instagram: "Día miércoles sobre las 22 hs entro al hotel donde yo laburo una persona que aparentemente sabía lo que iba a buscar, este muchacho se llevó herramientas muy necesarias para yo poder cumplir con mi trabajo Acudí a viralizar la cara de esta persona apostando a que alguien lo conozca y me pueda decir donde vieve, YA NO SE QUE OTRA COSA MAS HACER PARA PODER RECUPERAR MIS COSAS HICE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y AÚN NO TENGO NINGUNA RESPUESTA PIDO PORFAVOR QUE ME AYUDEN A COMPARTIR PARA PODER DAR CON EL PARADERO DE MIS COSAS. DEJO MI NUMERO DE CELULAR POR CUALQUIER DATO DOY RECOMPENSA DE $100.000 A QUIEN ME PUEDA DAR DATOS CERTERO 2645533524"