Una prueba lo dejó en evidencia y no le quedó otra que admitir que le había robado a un médico en Capital

Héctor Rubén Guzmán , uno de los 4 imputados por el robo a un médico en Capital , fue condenado este martes a 6 años de prisión efectiva por el delito de robo agravado. Una prueba de ADN fue lo dejó en total evidencia y no le quedó otra opción que admitir su delito ante el juez Javier Figuerola.

WhatsApp Image 2024-05-14 at 13.50.32.jpeg Fiscal Cristian Gerarduzzi de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El brutal asalto contra el médico ocurrió el 9 de marzo de este año. Cabe destacar que al profesional le provocaron heridas con un periodo de recuperación de 35 días, es decir, que le provocaron heridas graves.

Los cuatro presuntos ladrones, Carlos Montesino, Omar Marín, Micaela Heredia y Héctor Guzmán fueron atrapado el 15 de marzo y tres días después se sentaron frente al juez por primera vez en la audiencia de formalización.

WhatsApp Image 2024-05-14 at 13.50.32 (2).jpeg Juez de Garantías, Javier Figuerola.

A los pocos días, Micaela Herida fue la primera en admitir su culpa y aceptó ser condenada a 5 años de cárcel en calidad de partícipe principal. En aquella audiencia, la joven manifestó que la presunta víctima “le debía plata por unos trabajos”.

Montesino y Marín se encuentran en libertad, pero todavía siguen ligados al hecho. Ahora será decisión de la fiscalía qué hacer con ellos.

WhatsApp Image 2024-05-14 at 13.50.32 (1).jpeg Defensor oficial Martín García.

El robo ocurrió en la casa del médico, que está ubicada por Avenida Córdoba. Alrededor de las 18 horas, Heredia fue la primera que llegó al domicilio y le pidió plata al damnificado. Luego aparecieron los otros delincuentes y golpearon al médico provocándole graves heridas. En esa ocasión se llevaron 30.000 pesos, una billetera, notebook, celular, entre otras cosas.

En la audiencia de formalización estuvo el juez Matías Parrón (marzo). En la audiencia de este martes estuvo Figuerola y antes de que comience la audiencia el magistrado expresó si las partes estaban de acuerdo o no de que él fuera parte de la audiencia, ya que Parrón no sería parte por una cuestión administrativa. Las partes no tuvieron objeción y se realizó con normalidad la audiencia. En otra audiencia se planteó una nulidad por la cuestionada designación de jueces.

Guzmán ya tiene condenas en su contra

Héctor Rubén Guzmán en diciembre de 2023 fue condenado a 2 meses de prisión efectiva y le declararon la reincidencia. La Policía lo atrapó infraganti robando en una casa deshabitada de Santa Lucía. En esa ocasión fue juzgado en Flagrancia.