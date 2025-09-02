martes 2 de septiembre 2025

Judiciales

Un sanjuanino irá 8 años a la cárcel por abusar a su sobrina y exhibirle sus partes íntimas a otro

Los hechos ocurrieron cuando este sujeto vivía con los menores en una casa de Albardón. Las víctimas son menores de 10 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, un sanjuanino oriundo de Albardón fue condenado a 8 años de prisión en un juicio abreviado. Admitió que abusó de una sobrina y que le exhibió sus partes íntimas a otro.

Este sujeto fue considerado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por la guarda y la convivencia con una menore de 18 años en perjuicio de una menor; y exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de un menor, en concurso real. Y fue el juez Diego Sanz quién condenó a este sujeto tras el acuerdo que había llegado la fiscal Andrea Insegna y el abogado defensor Juan Eduardo Sait.

Por la prueba presentada, se confirmó que el tío de estos niños abusó de ellos cuando convivían en la misma vivienda.

Quedó comprobado que este sujeto tocó a la menor con sus partes íntimas. No habría ocurrido una vez, sino cuando la menor tenía entre 7 y 9 años.

Con respecto a su sobrino de 6 años, se comprobó que este hombre le exhibió sus partes íntimas adentro de una habitación.

