lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caucete

Un joven fue detenido mientras intentaba vender una bicicleta robada

Gonzalo Roldán, de 19 años, fue aprehendido tras ser reconocido por los hijos de la víctima mientras intentaba comercializar el rodado sustraído.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo (2)

Un joven de 19 años, identificado como Gonzalo Milton Roldán, fue detenido por personal policial en Caucete, acusado del delito de encubrimiento agravado.

Lee además
registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
un profugo del penal de chimbas intento fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades
Operativo

Un prófugo del Penal de Chimbas intentó fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades

Según informaron fuentes oficiales, Roldán intentó vender una bicicleta marca SLP, rodado 29 y color gris, que había sido robada a un hombre de apellido Burgoa. Los hijos de la pareja de la víctima reconocieron el rodado y comenzaron a seguirlo hasta que lograron aprehenderlo en una finca del Barrio Justo P. Castro IV.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia (UFI Flagrancia), que interviene en el caso para continuar con las medidas legales correspondientes.

Seguí leyendo

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

Protagonizó una gresca en la plaza "Rayito de Sol" de La Bebida y lo detuvieron

Una familia desesperada tras el robo de un auto en Santa Lucía

Muerte del niño que le cayó un arco encima en el Círculo de Oficiales: ¿es culpable la Policía de San Juan?

Los empleados infieles que se robaron miles de litros de combustible fueron condenados

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Cómo fue el accidente laboral del mendocino que perdió una pierna en Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

A paso lento pero constante avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial