Un joven fue detenido mientras intentaba vender una bicicleta robada

Un joven de 19 años, identificado como Gonzalo Milton Roldán, fue detenido por personal policial en Caucete, acusado del delito de encubrimiento agravado.

Según informaron fuentes oficiales, Roldán intentó vender una bicicleta marca SLP, rodado 29 y color gris, que había sido robada a un hombre de apellido Burgoa. Los hijos de la pareja de la víctima reconocieron el rodado y comenzaron a seguirlo hasta que lograron aprehenderlo en una finca del Barrio Justo P. Castro IV.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia (UFI Flagrancia), que interviene en el caso para continuar con las medidas legales correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:







