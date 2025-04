Tres personas de Mar del Plata fueron detenidas en 25 de Mayo: los acusan de ofrecer $10.000 a cambio de un escaneo de ojo

La situación salió a la luz gracias al aviso de un vecino, quien detectó irregularidades y dio aviso a las autoridades. Con esa información, efectivos de la Comisaría 32ª montaron un operativo que permitió interceptar el vehículo en el que se movilizaban los acusados, quienes fueron inmediatamente detenidos y trasladados a la sede policial.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. Además, durante el procedimiento la Policía secuestró teléfonos celulares y documentación relevante para avanzar con la investigación.

Cómo es la técnica y cuál es el riesgo, según un experto sanjuanino

“El escaneo del iris es un procedimiento técnico sencillo. Para desarrollarlo se utiliza una cámara estándar que ilumina con radiación infrarroja de procedencia de baja intensidad el ojo. De ese modo, uno puede detectar fácilmente la pupila y a partir de ella, con otros algoritmos que también están estandarizados, se puede segmentar el iris”, comentó el ingeniero e investigador de la UNSJ, Adrián Orellana.

El profesional, especializado en sistemas de visión tridimensionales y el procesamiento de imágenes, agregó que, “a partir de ese procedimiento, por métodos de correlación o métodos de inteligencia artificial, se puede determinar si ese iris, por ejemplo, está dentro de una base de personas autorizadas a acceder a un lugar o no están, o situaciones similares”.

Orellana indicó que, “hasta ahí estaría la parte de lo que es puramente la escanea, pero hay otro problema”. Y advirtió: “El motivo por el que en muchos lugares se ha prohibido la entrega masiva de este tipo de datos biométricos, es que junto con el escaneo del iris, también se puede hacer el escaneo de retina”.

Según el experto, es justamente la retina la que da información sobre la persona. “La retina da mucha información con respecto al estado de salud de la persona. Incluso sobre enfermedades que puede llegar a tener a futuro. Por ejemplo, cáncer, diabetes, HIV, etc. Y, al someterse a este proceso, uno no sabe si esa información queda en un banco de datos seguro o si es susceptible a hackeos. Incluso, se desconoce si, quienes reúnen la información, son escrupulosos o van a venderla”, sostuvo el Ingeniero.

Y ejemplificó: “Imagínense que uno va a buscar un trabajo y la empresa contrata a esta gente para verificar la situación de los solicitantes y termina descartando a algunos por problemas de salud. Lo mismo podría pasar con las obras sociales o prepagas. Entonces, esas cosas son las riesgosas”.

Si bien el especialista indicó que desconoce por completo cómo se maneja la empresa que está realizando el operativo en San Juan, recordó que hay países como Estados Unidos y algunos de Europa en los que está prohibida la entrega de datos masivos biométricos.

Para finalizar indicó que, “este tipo de herramienta es fantástica, por ejemplo, en el ámbito médico. Pero que esta información nuestra forme parte de cualquier banco de datos, que uno no sabe quién puede estar manipulando, es muy complicado. Si me pregunta a mí, yo no lo haría, no participaría en esto”.