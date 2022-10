Tras la denuncia de la OSP contra Garder, no descartan un error administrativo

La firma Garder Salud S.A está en el ojo de la Justicia tras la denuncia realizada por las autoridades de la Obra Social Provincial (OSP) , encabezada por su interventor Miguel Greco, al detectar, según expresan, una serie de irregularidades en prestaciones que se habrían pagado, pero no se habrían concretado. Todo en potencial, debido a que está en etapa de investigación y hay un leve porcentaje de probabilidades que no exista delito. Al menos así lo señalaron desde la UFI Delitos Especiales, a cargo de la investigación.

Tras realizarse la denuncia se solicitó el allanamiento de la empresa y de la OSP, para el secuestro de documentación y archivos digitales. Grassi señaló en los micrófonos de Estación Claridad que se encuentran en la etapa de análisis de la documental secuestrada, a los fines de cotejar y comprobar si lo que se denuncia realmente sucedió, o si por el contrario no hay existencia del delito. “Estamos hablando de una investigación compleja”, dijo.

Garder Salud, la empresa en la mira de la Justicia

Sobre el monto del perjuicio, de confirmarse el fraude a la administración pública, el fiscal no pudo brindar precisiones, ya que señaló que la auditoría sobre la empresa aun se mantiene. “Es un sistema complejo, ya que se hacen auditorías internas y externas. En ese proceso se detectó lo denunciado, pero como la auditoria no ha terminado, se está trabajando de manera interna y externa y la cuantificación del monto todavía no está. Ante la mera sospecha es que hicieron la denuncia. Como la sospecha tiene carácter grave es que secuestramos el material, pero no está determinado porque hablamos de algunos meses. Tengo que evaluar si se dio desde el comienzo o no. Es pronto decir el monto de la defraudación”, aseguró el fiscal Grassi.

Fiscalía trabaja a contrarreloj, debido a que desde efectuada la denuncia, corre el plazo de 15 días para que Grassi evalúe y realice los requerimos necesarios. Para impulsar la formalización del caso y dar comienzo a la Investigación Penal Preparatoria tiene hasta 90 días para profundizar, de ser necesario.