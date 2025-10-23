jueves 23 de octubre 2025

Justicia

Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

“Sheila” es una perra cachorro dogo argentino. El insólito hurto ocurrió el pasado fin de semana en el barrio Cenobia Bustos. Los dos acusados fueron imputados y quedaron en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El último domingo ocurrió un hecho insólito en el barrio Cenobia Bustos en Rawson. Dos delincuentes sustrajeron de una casa a “Sheila”, una perra raza dogo argentino cachorra y huyeron.

El dueño fue avisado del hecho por sus vecinos y salieron a la búsqueda de los supuestos autores hasta. Tras unas cuadras de búsqueda dieron con la perrita, que estaba en una casa llorando. Le hablaron al dueño de la vivienda y este manifestó que él se la había quitado a los dos delincuentes porque pensaba que era su perro, que supuestamente también había sido robado.

Estas palabras no convencieron al damnificado y llamó a la policía. Los efectivos se hicieron presentes y secuestraron el cachorro. Ahí, el dueño de casa les manifestó a estos que “al final no era de él porque se le había perdido un macho y no una hembra”. Ante estas declaraciones, los investigadores creen que esta persona le compró la perrita a los otros dos sujetos.

Finalmente, los dos ladrones acusados de robar la perrita fueron atrapados por personal policial. Los mismos fueron identificados como Diego Ontiveros y Tomás Martínez. Este último, conocido en el ambiente delictivo por su prontuario y porque a fines de septiembre recuperó la libertad tras estar preso en el penal de Chimbas.

Se le dio a conocer el hecho al juez Fernández Caussi. El fiscal le solicitó la preventiva de los acusados, pero la defensora oficial Sandra Leveque solicitó que queden libres. Finalmente, el magistrado resolvió dejarlos en libertad con medidas de coerción más morigeradas.

