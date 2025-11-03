No respetó el cartel "PARE" y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito

Una ciclista terminó muy herida al chocar con un auto. Este siniestro ocurrió el pasado sábado en la noche y fue en la esquina de Ruta 40 y calle 5 (Agustín Gómez), en el límite de Rawson y Pocito.

El choque fue protagonizado por un Renault 11 que circulaba por el lateral de Ruta 40 de Sur a Norte y por calle 5 -de Oeste a Este- lo hacía la ciclista Maribel Otarola.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 07.51.05

Según la mecánica del siniestro, Daniel Carrión -conductor del Renault 11- infringió las leyes de tránsito porque hizo caso a un cartel de PARE cruzó calle 5 y cuando intentó girar al Oeste ahí atropelló a la ciclista.

Otarola fue enviada de urgencia al Hospital Rawson con diferentes heridas, pero desde la Policía dijeron que se encontraría fuera de peligro.

En el lugar actuó la ayudante fiscal Gemma Cabrera bajo las órdenes del fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.