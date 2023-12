Mintió en sus declaraciones y ahora lo investigan de matar a su tío en Chimbas: el textual que lo complica

“Mirá te voy a decir la verdad, no quiero que en esto caiga gente que no tiene nada que ver, yo y mi familia estuvimos el viernes y sábado todo el día en casa, solo yo salí el viernes en la tarde a la casa de un amigo a jugar cartas y mi esposa salió el sábado a vender ropa en una feria, yo he estado mintiendo anteriormente".

Con respecto a la última frase “yo he estado mintiendo anteriormente”, es porque minutos antes habría dicho que él y su esposa no estuvieron el viernes 8 de diciembre (día que ocurre el homicidio) en esta propiedad. En esa declaración decían que habían llegado el sábado por la noche y que habían sentido olor nauseabundo; que se fueron a fijar si había un perro muerto por la zona pero que no encontraron nada.

IMG-20231213-WA0037.jpg Maximiliano Roldán Crespillo (35) y Yamila Janet Núñez (31), los dos acusados en el caso del anciano estrangulado en Chimbas.

Dato: ellos tuvieron la posibilidad de hablar, pero decidieron abstenerse a usar este derecho.

Los representantes del MPF, fiscal Iván Grassi, los fiscales ayudantes, Maximiliano Gerarduzzi, Victoria Martín, Pablo Orellano y Fabricio Poblete y la Brigada policial de Delitos Especiales recolectaron gran cantidad de testimonios que dan a conocer la relación que había entre los acusados y el hombre que fue asesinado por estrangulamiento.

Roldán y Núñez, a pesar del trabajo de su abogado defensor -Jorge Videla- de dejarlos en libertad, quedaron presos. El magistrado les otorgó 3 meses de prisión preventiva que deberán cumplir en el penal de Chimbas y los imputó por el delito de homicidio agravado por criminis causa en calidad de coautor. Cabe destacar que por esta caratula, si hay una posible condena, a ellos les podría recaer la pena perpetua.