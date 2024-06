Liberaron a los tres ladrones que asaltaron a una joven en Capital

Fabricio Brizuela Viera, Ramiro Adrián Calivar y Alejo Nahuel Zamora , los tres ladrones que asaltaron a una mujer en Capital , fueron liberados . Este viernes se realizó la audiencia contra ellos, se los imputó por robo agravado y la jueza le concedió la libertad con condiciones, una de ellas, que no se deberán acercar a la damnificada ni comunicarse por ninguna vía.

El representante del MPF manifestó el hecho y no solicitó la prisión preventiva, los letrados se adhirieron al periodo de investigación y Brizuela Viera, Calivar y Zamora recuperaron la libertad pero con medidas coercitivas; someterse al proceso y no entorpecer la investigación, presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana y no acercarse ni comunicarse con la víctima en un radio de 100 metros. Todo por el término de 6 meses.

La jueza también dio el “ok” para la extracción de datos a los celulares de Zamora y Calivar, ya que serían cruciales para la investigación por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1796719511778840738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1796719511778840738%7Ctwgr%5E14ad9b5e3eeae0b455bc2e5636f7870190060708%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fmira-el-video-dos-asaltantes-que-atacaron-una-joven-cuando-llegaba-su-casa-capital-n376472&partner=&hide_thread=false Así asaltaban violentamente a una mujer en Capital. pic.twitter.com/u60GorBakw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 1, 2024

El asalto de los tres violentos ladrones

El atraco se produjo este jueves 30 de mayo, alrededor de las 23. La víctima, de apellido Pereyra y 29 años, llegaba a su casa situada en la calle Jorge Newbery en Villa Del Parque y fue sorprendida de atrás por dos sujetos armados. Uno de ellos vestía ropa azul, similar a la de un policía, describió.

Los asaltantes la encañonaron con armas de fuego y entraron junto con ella a su casa. La joven se resistió y empezó a forcejear con los delincuentes, en eso uno de los ladrones logró arrebatarle la notebook.

Como la damnificada gritaba, los delincuentes decidieron emprender la fuga. Fue así que salieron corriendo y abordaron el auto blanco que los esperaba a la vuelta, sobre calle Maradona. Todo esto quedó grabado por una cámara de seguridad de una vivienda vecina. Ahora el caso es investigado por los policías de la Comisaría 4ta de Desamparados y la UFI Delitos contra la Propiedad.