Identificaron al hombre que hallaron muerto en Capital

Desde la justicia dijeron que la causa de muerte todavía no ha sido confirmada porque el resultado de la autopsia no está, pero aseguraron que el cuerpo del señor no tenía signos de violencia.

Seppi fue hallado por un pariente y un amigo. A prima facie dijeron que en la vivienda no había nada fuera de lo común. Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que este hombre se habría electrocutado, pero estaría descartado. Los Bomberos trabajaron en la vivienda para cortar la energía; informaron fuentes judiciales.

Este señor fue visto por última vez el pasado viernes 22 de septiembre. Desde ese día no se supo más de él. Los vecinos creyeron que Seppi se había ido de viaje, porque no avisaba cuando viajaba, es más, era de ausentarse por varios días.

El caso sigue en manos de la UFI N°2 de Delitos Especiales. En esta vivienda ubicada por calle 25 de Mayo entre Santiago del Estero y Avenida Alem también trabajó Criminalística y Bomberos.